Qualche mese fa avevamo visto una classifica dei piatti maggiormente apprezzati in tutto il Mondo. L’Italia ovviamente la faceva da padrona grazie alle sue splendide e gustosissime ricette. Dalla pizza ai tortellini, dalle lasagne alle melanzane alla parmigiana, dal brasato all’amatriciana. Ma, un posto speciale in questa Top 100 a livello mondiale, c’era anche per un altro piatto tipico del tricolore: la carbonara. Sempre eccezionale, ma sicuramente con l’unico piccolo difetto di essere abbastanza calorica. Non è mai facile quantificare esattamente le calorie di un piatto con condimento, ma solitamente 100 grammi di spaghetti alla carbonara portano in dote oltre 600 kcal. Come si direbbe in gergo: una vera botta di vita. È incredibile come questa carbonara light ci permetta di non aumentare di peso in maniera eccessiva, mantenendo il gusto originale.

La carbonara è carbonara

Consultando Internet o i tradizionali ricettari di cucina, avremo la possibilità di trovare parecchie carbonare alternative. Ma il dubbio rimane sempre quello: possiamo veramente parlare ancora di carbonara? Abbiamo personalmente provato delle carbonare alternative, con la sostituzione del guanciale o di altri ingredienti. Sinceramente, la carbonara originale è tutta un’altra cosa. Ecco perché forniremo un piccolo suggerimento con la variante, anzi l’aggiunta, che non stravolgerà la ricetta originale. Aiutandoci però a velocizzare un po’ di più la digestione e il metabolismo, in modo da smaltirla prima.

Salvaguardando l’istituzione dello spaghetto alla carbonara, da un punto di vista dietetico non possiamo certo inserirlo tra i piatti più leggeri. Il suo sugo ipercalorico è in effetti un mix esplosivo sulla nostra salute di lipidi, zuccheri e proteine.

Non ci occuperemo quindi in questo articolo della variante della pasta integrale, della ricerca del formaggio light alternativo al pecorino o del guanciale vegetariano. Ci permettiamo semplicemente di suggerire l’inserimento di due spezie brucia grassi che si abbinano comunque bene al nostro sugo:

la curcuma;

il curry.

Considerando che la ricetta originale prevede anche il pepe nero, avremo così la presenza di 3 delle 10 spezie che la scienza alimentare considera tra quelle brucia grassi. Se avessimo voglia di trovare poi delle paste alternative, ecco il suggerimento della nostra Redazione. Senza rinunciare al piacere della pasta ecco 3 alternative light poco conosciute ma gustose con un occhio alla bilancia.

