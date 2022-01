I conchiglioni ripieni sono un piatto che si presta a tantissime combinazioni di sapori. Possiamo farcirli come più ci piace, prepararli con anticipo e poi scaldarli all’occorrenza. Questo piatto insomma è non solo facile ma anche comodo per chi ha poco tempo.

In questi giorni abbiamo preferito stare leggeri dopo le abbuffate dell’ultimo periodo. Abbiamo preparato insalate nutrienti, brodini caldi e piadine veloci per un po’ di sano detox. Però il fine settimana è un momento quasi sacro e concederci un po’ di golosità va più che bene.

Sono un vero godimento per il palato questi saporitissimi conchiglioni ripieni al forno facili e veloci da preparare

La ricetta di oggi è solo una variante, in realtà possiamo sostituire gli ingredienti con quello che abbiamo in casa. In questo modo non solo avremo un pasto veloce ma anche utile per svuotare il frigo dagli avanzi.

Ingredienti per circa 2 persone:

500 ml di besciamella;

150 gr di funghi;

2 carote;

1 cipolla;

1 gambo di sedano;

70 gr di piselli;

1 mozzarella;

80 gr di prosciutto crudo (o 1 salsiccetta);

1 bicchiere di vino bianco;

formaggio grattugiato;

olio EVO;

sale e pepe q.b.

Procedimento:

Cuociamo i conchiglioni in abbondante acqua salata e scoliamoli a metà cottura. Dopodiché passiamoli sotto l’acqua corrente fredda per bloccarne la cottura;

Tritiamo finemente la cipolla, il sedano e le carote e soffriggiamoli per qualche minuto in una padella con abbondante olio;

Aggiungiamo i funghi tagliati a pezzetti, vanno bene sia freschi che surgelati. Se surgelati bisogna farli cuocere un po’ di più per far asciugare l’acqua che rilasciano. Poi il prosciutto crudo tagliato a pezzetti o la salsiccetta privata del budello;

Aggiustiamo di sale e pepe e versiamo anche i piselli, surgelati o precotti. Alziamo la fiamma e sfumiamo con il vino bianco. Quando l’alcol sarà evaporato assaggiamo il condimento e spegniamo la fiamma;

Trasferiamo il tutto in una ciotola e aggiungiamo un paio di cucchiai di besciamella. Possiamo prepararla da zero o utilizzare quella già pronta;

Non ci resta che farcire i nostri conchiglioni uno ad uno con il ripieno. Completiamo con qualche cubetto di mozzarella. Prendiamo una pirofila, versiamo un po’ di besciamella sul fondo e disponiamo i conchiglioni. Copriamoli con il resto della besciamella, spolveriamo con il formaggio grattugiato;

Inforniamo a 180° gradi per 30 minuti con modalità ventilata e gli ultimi 5 minuti mettiamo il grill. Così avremo una deliziosa e croccante crosticina.

Conchiglioni saporitissimi e versatili

Insomma, sono un vero godimento per il palato questi saporitissimi conchiglioni ripieni al forno facili e veloci da preparare. Possiamo cucinarli per un pranzo in famiglia o quando arriva la suocera. Se vogliamo stupirla con le nostre doti culinarie possiamo provare a prepararli come antipasto. Giocando sul tipo di cottura possiamo preparare dei piccoli taco super croccanti. Basterà usare la friggitrice ad aria come spiegato nell’articolo Facciamo il pieno di gusto con questi croccantissimi conchiglioni ripieni facilissimi da preparare.

