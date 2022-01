Ne abbiamo abbastanza di pranzi e cene infiniti carichi di calorie. Ci sentiamo tutti un po’ ingolfati dopo le incredibili abbuffate di questi giorni di festa. Per non parlare poi di quei calici di vino, o del sorso di digestivo alla lavanda che abbiamo amato tanto.

Il nostro organismo ci sta chiedendo una tregua ma ha comunque bisogno di energia. Digiunare non è mai una buona idea, ma possiamo optare per qualcosa di leggero e saziante. Così da accontentare lo stomaco senza sentirci troppo pieni e gonfi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Pronta in meno di 20 minuti questa prelibata insalata leggera e nutriente da mangiare dopo le abbuffate di questi giorni

La prima cosa che ci viene in mente è sicuramente l’insalata. Fresca e leggera è perfetta per saziarci e non appesantirci. Però la lattuga non è proprio un alimento gustoso, ecco allora un’alternativa. Questa insalata di broccoli è nutriente ma anche deliziosa con l’aggiunta di cipolle e noci. La ricetta prevede anche l’utilizzo di pancetta croccante, ma se vogliamo rimanere leggeri basterà non metterla.

Ingredienti per 2 persone:

80 gr di yogurt greco;

10 gherigli di noci;

2 teste di broccoli;

una cipolla rossa;

100 ml di aceto di vino rosso;

70 gr di pancetta tesa;

2 foglie di alloro;

1 limone;

20 ml di miele;

2 cucchiai di zucchero;

olio EVO;

sale e pepe q.b.

Procedimento:

Puliamo i broccoli eliminando il gambo e tagliando a metà ogni ciuffetto. Sbollentiamoli velocemente in una pentola con acqua bollente salata. Basta qualche minuto perché dovranno rimanere croccanti. Scoliamoli e mettiamoli da parte. Anche se solo leggermente sbollentati potrebbe rimanere un po’ di cattivo odore per casa, ma nessun problema. Ecco come dire addio alla puzza di broccoli e altre verdure che infestano tutta casa grazie a 3 metodi infallibili;

Tagliamo la cipolla a fettine e facciamola cuocere in un pentolino con 200 ml di aceto e 200 ml di acqua. Aggiungiamo 2 cucchiai di zucchero, un pizzico di sale, le foglie d’alloro e un po’ di pepe. Basteranno circa 5 minuti e poi scoliamo le fette di cipolla;

Per aggiungere un tocco croccante facciamo rosolare la pancetta in una padella. Quando sarà pronta spezzettiamola e mettiamola in una ciotola. Uniamo i broccoli, la cipolla, la pancetta e le noci spezzettate;

Per finire prepariamo la salsa d’accompagnamento mescolando lo yogurt con il miele. Versiamo anche un filo d’olio EVO e il succo di mezzo limone, mescoliamo bene;

Serviamo l’insalata su un letto di salsa allo yogurt e lecchiamoci i baffi.

Quindi, ecco pronta in meno di 20 minuti questa prelibata insalata leggera e nutriente da mangiare dopo le abbuffate di questi giorni. Questa insalata è proprio un carico di energia senza rinunciare al gusto.

Approfondimento

Appetitose e irresistibili queste tigelle fatte a mano da servire come aperitivo o spuntino che ameranno tutti