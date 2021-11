I conchiglioni sono un tipo di pasta che si presta benissimo a diverse ricette. Siamo abituati a trattarli come una sorta di cannelloni e a riempirli con ogni genere di prelibatezza. I più classici sicuramente sono quelli al ragù e infornati come una pasta al forno, ma esistono tantissime varianti.

Abbiamo già visto una ricetta semplice dei conchiglioni zucca e salsiccia per un tripudio di sapori. Un’alternativa alla solita pasta al forno perfetta per questo periodo a cavallo tra autunno e inverno. Oggi però vedremo una preparazione un po’ più insolita, dei conchiglioni da servire come aperitivo. Infatti questa versione propone un’alternativa gustosa ai classici crostini che sorprenderà tutti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Facciamo il pieno di gusto con questi croccantissimi conchiglioni ripieni facilissimi da preparare

L’idea alla base di questa ricetta è trattare i conchiglioni come se fossero dei piccoli taco. Delle croccantissime tortilla messicane ripiene in chiave italiana a cui non riusciremo proprio a resistere. In più il vantaggio di questa ricetta è l’incredibile facilità, non serve essere cuochi esperti.

Ingredienti per circa 4 persone

100 gr di macinato di vitello;

1 confezione di conchiglioni;

2 mozzarelle (o scamorza oppure provola);

1 cipolla;

1 peperone verde;

olio EVO;

sale, pepe e paprika q.b.

Procedimento

La prima cosa da fare è mettere a cuocere la pasta, per i minuti di cottura seguiamo le istruzioni sulla confezione. Scoliamo i conchiglioni leggermente al dente e mettiamoli in una ciotola con un filo d’olio a raffreddare;

Prepariamo il ripieno, questo sarà a base di carne ma si può fare come preferiamo. Anche solo vegetariano o con altri tipi di macinato, come il tacchino o il maiale. In una padella mettiamo a soffriggere un filo d’olio e aggiungiamo la cipolla tritata. Successivamente uniamo il peperone a cubetti, poi la paprika e il pepe. Aggiustiamo di sale e lasciamo cuocere per una decina di minuti, possiamo anche sfumare la carne con del vino per aggiungere sapore;

Tagliamo la mozzarella o il formaggio che preferiamo a listarelle. Ora farciamo un conchiglione con un po’ di ripieno e inseriamo una listarella di mozzarella. Prendiamo un altro conchiglione e avvolgiamolo intorno a quello appena farcito. Deve sembrare un bocciolo di rosa, il secondo conchiglione serve a non far fuoriuscire la mozzarella. Ripetiamo il procedimento per gli altri;

Ora non ci resta che infornare, si può usare un forno classico ventilato ma verranno meglio nella friggitrice ad aria. Rivestiamo la teglia o il cestello della friggitrice ad aria con carta da forno e cuociamo. A 200° gradi per circa 15 minuti, nel forno classico ci vorrà qualche minuto in più. Gustiamoli ancora caldi per goderci al massimo la croccantezza.

Insomma ora facciamo il pieno di gusto con questi croccantissimi conchiglioni ripieni facilissimi da preparare. Ideali per un aperitivo abbinati ad una salsa a nostra scelta, ad esempio la salsa rosa o una incredibile senape al miele.

Approfondimento

Per riscaldarsi nelle giornate più fredde non c’è niente di più gustoso di questo piatto invernale