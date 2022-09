L’autunno è una stagione davvero incredibile se amiamo la cucina e le ricette. Sulle nostre tavole compaiono frutti buonissimi come l’uva e i cachi. Oppure ortaggi sani e ricchi di proprietà nutrizionali come i porri, i cavoli e le biete. Se pensiamo al mese di ottobre, però, sono due i cibi che ci vengono in mente con più frequenza: i funghi e la zucca. E oggi impareremo a metterli insieme e scopriremo come cucinare funghi e zucca. Il tutto per preparare un secondo decisamente leggero, ricco di proteine e dal gusto irresistibile.

Il burger vegetale con funghi e zucca è il piatto dell’autunno

I funghi non sono soltanto una vera e propria prelibatezza amata a ogni latitudine. Sono anche estremamente versatili in cucina. Possiamo abbinarli alle vongole per sfiziose varianti della classica pasta mari e monti. Oppure mangiarli trifolati, fritti o in padella. O ancora, come stiamo per scoprire, come ripieno per un gustosissimo burger vegetale in abbinamento a zucca e fagioli. Un piatto facile, sano e veloce perfetto anche da portare in ufficio.

Gli ingredienti per il burger

Per portare in tavola 4 burger vegetali ci serviranno:

2 etti di fagioli borlotti cotti;

1 etto di zucca fresca cotta;

20 grammi di funghi porcini secchi;

1 uovo di medie dimensioni;

2 spicchi d’aglio;

20 grammi di pangrattato;

1 cucchiaio di Parmigiano Reggiano;

1 mazzetto di erba cipollina;

2 cucchiai di olio d’oliva;

sale e pepe q.b.

Come cucinare funghi e zucca e preparare un secondo piatto sano e leggero

Laviamo i fagioli e ammolliamo i porcini in acqua per qualche minuto. Completata l’operazione prendiamo la metà dei fagioli e mettiamoli in un frullatore con tutti gli ingredienti a esclusione dell’olio.

Azioniamo il mixer e mischiamo fino a ottenere un impasto più omogeneo possibile. Tiriamo fuori tutto dal cestello e mescoliamo, questa volta a mano, con gli altri fagioli.

Prendiamo la palla di impasto e suddividiamola in 4 parti uguali. Diamo a ogni parte la forma di un burger e disponiamole su una teglia ricoperta da un foglio di carta forno. Bagniamo i burger con l’olio d’oliva e facciamo cuocere a 180 gradi in forno ventilato per 15 minuti. A metà tempo giriamo.

Se pensiamo di mangiare i burger come secondo piatto possiamo accompagnarli con un contorno di verdure a foglia verde. Se invece pensiamo di portarli in ufficio possiamo creare il classico panino con insalata e pomodori.

