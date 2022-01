Il segno del Sagittario è considerato tra i più entusiasti ed estroversi in tutto lo Zodiaco. La sua propensione alla curiosità e a scoprire sempre cose nuove è coinvolgente. Dallo spirito avventuriero e dal carattere estroverso non è semplice da conquistare.

L’uomo Sagittario è molto socievole e affettuoso quindi spesso non si capisce quanto sia coinvolto in un rapporto. Si tratta solo del suo modo di fare oppure sotto c’è del reale interesse nei nostri confronti? Oggi vedremo come capire se abbiamo suscitato l’interesse dell’uomo Sagittario e come rubargli il cuore.

Ecco come conquistare l’uomo Sagittario e capire se gli piacciamo davvero facendo attenzione a questi segni rivelatori

Il Sagittario insieme al Toro e alla Vergine è tra i segni più difficili da conquistare. La sua anima ribelle e avventuriera lo porta a cercare sempre nuovi stimoli. La noia e le restrizioni non fanno per lui, non bisogna mai forzarlo.

Un segno di Fuoco governato da Giove leale e intelligente che è in genere estremamente espansivo. Un segno che non smette mai di imparare e che ama fare sempre nuove esperienze. Viene spesso definito solare e gioioso, ma non significa che sia sempre così. I suoi malesseri preferisce tenerseli per sé e mascherarli con l’ironia.

Sicuro di sé e ama un pizzico di mistero

Il suo carattere molto deciso può spaventare chi non lo conosce bene. Ma per poterlo conquistare davvero non dobbiamo essere un libro aperto. Non raccontiamogli subito tutto di noi, questo alimenterà la curiosità. Le persone troppo riservate e statiche non sono fatte per lui, ha bisogno di stimoli sempre nuovi. Il che può significare nuovi viaggi, nuovi hobby o anche solo nuovi ristoranti da provare.

Per capire se gli piacciamo davvero

Quando il Sagittario ci coinvolge nei suoi progetti e pensieri più intimi è fatta. Quando una persona gli piace ama viversela al 100% senza freni. Se ci fa tante piccole sorprese o gesti inaspettati significa che il suo cuore è nostro. Cercherà le nostre attenzioni sempre più spesso, ma non opprimiamolo troppo. Se siamo noi a cercarlo insistentemente potrebbe sentirsi in gabbia.

Paradossalmente per conquistarlo dobbiamo dargli spazio. Sarà l’uomo Sagittario a farci capire quando è pronto al passo successivo. Ci sono stati infatti straordinari cambiamenti tanto desiderati per questi 3 fortunatissimi segni zodiacali nell’ultimo periodo dell’anno. Uno di questi è proprio il Sagittario che finalmente ha visto i suoi progetti prendere il via. Che tra questi non ci sia anche una convivenza o un legame importante?

Quindi, ecco come conquistare l’uomo Sagittario e capire se gli piacciamo davvero facendo attenzione a questi segni rivelatori. Se si interessa alla nostra vita, ci chiede come stiamo e si accorge quando siamo giù possiamo stare tranquille. Se poi siamo del segno Gemelli, Bilancia, Acquario secondo lo zodiaco siamo super compatibili.

