L’autunno ormai è a pieno titolo arrivato e già si comincia a respirarne il clima. Qualcuno avrà certamente cominciato ad assaporare le prime castagne con il classico vino novello davanti al camino insieme ad amici e parenti. Ma castagne e vino nuovo non sono certo gli unici prodotti di stagione che possiamo guastare in autunno. Il periodo di ottobre è infatti caratterizzato da autentiche delizie come i cavoli, la zucca e, naturalmente i funghi, in particolare quelli porcini. Profumati e carnosi, questa specie di fungo riesce ad essere elegante e raffinata ma al contempo presentare uno spiccato carattere gustativo. I porcini possono essere usati come contorno o come ingrediente per condire la pasta, magari un succulento ragù.

Nella ricetta che vedremo in seguito saranno invece abbinati ad un legume. Vediamo dunque come cucinare i funghi porcini con una deliziosa ricetta leggera e semplicissima.

Ingredienti e preparazione

La ricetta del piatto che seguirà non prevede l’uso di carne o pesce e pertanto è vegetariana ma nulla vieta che possiamo aggiungere gli ingredienti che preferiamo.

Quello che serve è:

ceci già lessati;

fungo porcino intero;

scalogno;

rosmarino;

nocciole;

parmigiano;

panna fresca.

In una padella mettiamo a stufare dello scalogno con poco olio per poi aggiungere i ceci già lessati e saltarli con un rametto di rosmarino. Proseguiamo qualche minuto la cottura per poi aggiungere un bicchiere di brodo vegetale o acqua calda e frullare. In questo modo abbiamo ottenuto una vellutata di ceci che fungerà da base. Se desiderassimo una consistenza più liscia possiamo passare la crema appena ottenuta in un colino a maglie fine. Fatto questo dedichiamoci ai funghi porcini.

Come cucinare i funghi porcini per una ricetta leggera ottima a pranzo e cena

Prima di vedere come cucinarli è sempre bene ricordare come pulirli. I funghi in generale non devono mai essere passati sotto l’acqua corrente, piuttosto strofinati con un panno umido o con uno spazzolino a setole morbide. Quando i porcini saranno ben puliti tagliamoli prima a metà e poi nel senso della lunghezza per poi cuocerli in padella con una noce di burro e uno spicchio di aglio.

Infine ci dedicheremo al preparare una semplicissima fonduta di parmigiano che possiamo realizzare unendo in proporzione 1 a 2 parmigiano e panna fresca già calda. Mescoliamo costantemente a fiamma bassa finché non avremo ottenuto una crema.

Non resta che comporre il piatto con vellutata di ceci alla base sopra la quale adageremo i porcini al burro, fonduta di parmigiano e delle nocciole che avremo tostato in precedenza.

Ricordiamo di assaggiare le varie preparazioni per regolarci con il sale.

Lettura consigliata

Non olio burro e grassi ma questo segreto degli chef rende la pasta sempre cremosissima