A quanti sarà capitato di domandarsi: perché la sera dopo cena si ha voglia di dolci? Cosa mangiare per non intaccare eccessivamente la linea e non appesantirsi troppo? Ebbene, conservare il gusto di alcune pietanze senza utilizzare ingredienti eccessivamente grassi, è possibile attraverso delle ricette alternative. Vediamo allora come preparare una favolosa torta al cioccolato senza burro e senza zucchero che potrà conquistare tutta la famiglia.

Quali ingredienti servono per un dessert gustoso e leggero

La torta al cioccolato è un dolce che piace a grandi e piccini. Le versioni che è possibile realizzare sono molte e non tutte propriamente leggere. Oggi vogliamo illustrare una ricetta che, pur conservando l’irresistibile sapore del cioccolato, non include ingredienti che aumentano i grassi e gli zuccheri complessivi. Sono tutti estasiati dalla soffice torta al cioccolato super leggera che rapisce per il suo gusto irresistibile grazie ad ingredienti alternativi e più salutari.

Per una tortiera dal diametro di 22 centimetri procurarsi quanto segue:

120 grammi di farina 00 (gli amanti delle farine integrali possono sostituire la farina 00 con quella integrale di farro o simili abbassando così l’indice glicemico);

250 grammi di cioccolato extra fondente al 70% o all’80%;

3 uova;

1 banana ben matura;

una manciata di uvetta sultanina (in alternativa è possibile utilizzare un baccello di vaniglia);

1 bustina di lievito per dolci.

Per la crema di farcitura da spalmare in superficie occorre:

80 grammi di cioccolato extra fondente;

latte di avena o altra bevanda simile q.b.

Per prima cosa sbattere molto bene le uova con le fruste elettriche in una ciotola. Aggiungere alle uova la banana a pezzi. Questa servirà a conferire il sapore dolce alla torta senza l’aggiunta di ulteriori zuccheri. Incorporare la farina e il lievito al composto spargendola in maniera graduale con un setaccio. Mescolare fino a quando gli ingredienti non saranno ben amalgamati.

Nel frattempo, far sciogliere il cioccolato extra fondente all’interno di un pentolino ed incorporarlo all’impasto dopo che si sarà leggermente raffreddato. Aggiungere l’uvetta e mescolare l’impasto di modo che i chicchi si distribuiscano in maniera omogenea. Chi preferisce aggiungere la vaniglia, potrà farlo nel momento in cui si versa la farina nella ciotola. Entrambi gli ingredienti, in base ai gusti, saranno estremamente utili ad addolcire la torta senza aggiungere un granello di zucchero.

A questo punto, riporre la tortiera in forno statico preriscaldato a 180° per mezz’ora circa. Nel frattempo, preparare la crema da spalmare sulla superficie. Riscaldare il cioccolato in un pentolino a fuoco basso aggiungendo un po’ di latte. Una volta che la torta sarà sfornata e raffreddata, spalmare la crema sulla torta e servire il gustoso dessert. Saranno tutti estasiati dalla soffice torta al cioccolato super leggera che rapisce per il suo gusto irresistibile.

