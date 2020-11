Il momento delle festività è per molti un’occasione assai gradita per trascorrere del tempo in famiglia e in cucina alle prese con deliziosi manicaretti. In alcuni casi, è possibile conservare il gusto e la delizia di alcune pietanze senza eccedere in condimenti per mantenere una sana alimentazione. In questa breve guida, vedremo come fare con un solo uovo e senza burro una deliziosa torta di mele da gustare in famiglia e con i cari.

Ingredienti

250 grammi di farina 00 (in alternativa è possibile utilizzare un mix di farine ai cereali per chi preferisce un sapore più deciso);

80 grammi di olio di semi di arachide;

70 grammi di zucchero;

1 uovo;

un cucchiaino di lievito in polvere per dolci;

mezzo cucchiaino di cannella in polvere;

uvetta sultanina q.b. (in alternativa, gocce di cioccolato);

4 mele golden;

100 grammi di amaretti secchi.

Come fare con un solo uovo e senza burro una deliziosa torta di mele: il procedimento da seguire

Per prima cosa si deve formare l’impasto della frolla senza burro. In una ciotola, mettere l’uovo, la farina, il lievito, lo zucchero e la cannella. Mescolare tutto quanto con lo sbattitore elettrico fino a quando non si sarà formato un impasto morbido e in briciole da lavorare a mano. Se la pasta dovesse risultare troppo dura, è possibile aggiungere un filo d’olio ancora. A questo punto, formare con le mani una palla di pasta e riporla su un foglio di carta forno. Separare dalla massa una piccola parte, meno di un terzo, che servirà come strato di copertura della torta. A questo momento, è possibile stendere sulla carta forno la massa di pasta più grande fino a formare una sfoglia piuttosto sottile. La sfoglia servirà a ricoprire la tortiera fino a fuoriuscire da bordi, perciò è bene tenerne conto quando la si stende.

Una volta completato questo procedimento, si può passare al ripieno. Sbucciare le mele e grattugiarle in una ciotola. È consigliabile utilizzare il lato della grattugia per le scaglie più grandi di modo che la mela conservi una certa consistenza. Nella stessa ciotola, poi, sbriciolare gli amaretti e mettere l’uvetta sultanina a proprio gradimento. Chi non gradisce il sapore dell’uvetta, può sostituirla con delle gocce di cioccolato fondente o al latte. Mescolare con le mani il ripieno e adagiarlo nella tortiera sulla quale è stato precedentemente posato lo strato di frolla. Stendere la restante parte della pasta frolla e ricoprire la superficie della torta. Richiudere i bordi di modo che il ripieno non fuoriesca e cuocere in forno a 180°. Ecco, come fare con un solo uovo e senza burro una deliziosa torta di mele che piacerà a tutta la famiglia.

