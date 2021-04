Quando non siamo a nostro agio iniziamo a muovere velocemente gli occhi a destra e a sinistra come a voler sfuggire da una situazione che crea inquietudine. Quando invece capita di mentire chi ci sta dinanzi può notare che le palpebre sbattono ad un ritmo assai veloce e quindi ben più di una volta ogni 10/15 secondi. Poter guardare negli occhi una persona consente di cogliere una serie di comportamenti che solitamente sfuggono se non la si può osservare mentre parla. Allo stesso modo è stupefacente come dal colore degli occhi si può capire il carattere e scoprire i lati più nascosti della personalità.

Diversi studi scientifici confermano la possibilità di decifrare il temperamento e le disposizioni di carattere di una persona dalle sfumature cromatiche degli occhi. Da un’indagine di un gruppo di ricercatori svedesi su 428 soggetti è emersa una chiara relazione tra l’evoluzione del lobo frontale del cervello e il colore dell’iride. Secondo la ricerca dell’Accademia di Orebro in Svezia è stupefacente come dal colore degli occhi si può capire il carattere e scoprire i lati più nascosti della personalità. Per interpretare alcune caratteristiche peculiari del temperamento di un soggetto sarebbe quindi sufficiente osservare le varie sfumature dell’iride.

Sicuramente suscita invidia chi ha gli occhi azzurri e non solo per la bellezza suggestiva delle sue sfumature cromatiche. A questo colore dell’iride solitamente corrisponde un carattere riservato tendente alla timidezza.

Le persone con gli occhi azzurri sono spesso particolarmente equilibrate e posate e riescono a fronteggiare gli scossoni con buona disposizione d’animo.

Chi invece ha gli occhi verdi ha una personalità più misteriosa e complessa da decifrare. Non a caso i soggetti con gli occhi verdi emanano un fascino particolare e sanno essere originali e del tutto indipendenti a livello spirituale.

Per quanti l’iride grigio sia poco diffuso denuncia un temperamento alquanto inquieto alla continua ricerca di approdi sicuri. Ma vi è speranza anche per caratteri così indecisi e sempre in bilico tra la rassegnazione e la fuga dalle responsabilità. A tal fine si rimanda all’articolo “Bastano 21 giorni al nostro cervello per cambiare 3 cattive abitudini e stare bene con se stessi”.

Al contrario, le persone con gli occhi di colore castano chiaro sono equilibrate e hanno un’alta considerazione di sé.

L’iride di colore nero o marrone scuro è invece tipico di soggetti molto attivi, imprenditoriali e competitivi. Dietro occhi di questo colore si scorge una persona in grado di tuffarsi con grinta nelle competizioni e di ritrovare l’energia per superare eventuali sconfitte.

