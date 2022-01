Queste polpette sono da mangiare al volo, così come il pranzo o la cena last minute che dobbiamo preparare.

Difficile rinunciare ai piaceri della tavole, eppure capita spesso di trovarsi indaffarati tra mille impegni e di avere poco tempo da dedicare ai fornelli. La verità è che, oggigiorno, si cucina sempre meno e si preferiscono cibi già pronti che hanno bisogno solo di essere scaldati.

Sicuramente, la tendenza di consumare cibi preconfezionati è in forte crescita da qualche decennio, ma il desiderio di preparare qualcosa con le proprie mani non manca mai.

Dunque, piuttosto che abbandonare i fornelli si va alla ricerche di ricette facili e veloci che possano soddisfare l’appetito in pochi minuti. Ad esempio, ecco il contorno perfetto per chi ha poco tempo e vuole consumare melanzane o zucchine in 15 minuti.

Suggeriamo anche un’idea facilissima per cucinare la carne macinata in 15 minuti e creare un piatto sfizioso dal cuore filante.

Chi ha intenzione di sfruttare gli alimenti di stagione come, ad esempio, il cavolfiore, dovrebbe provare a cucinarlo in questo modo velocissimo e senza dover perdere tempo a bollirlo.

Insomma, basta sbirciare qualche ricettario per recuperare le ricette migliori per soddisfare le nostre esigenze.

Le polpette sono sempre un asso nella manica in cucina. Questa sera, però, mostreremo una delle versioni senza carne che conquisterà grandi e piccini dopo un solo assaggio.

Infatti, sono senza carne e uova ma queste strepitose polpette saranno il piatto forte per un pranzo o una cena veloce

Di seguito mostreremo tutto l’occorrente per realizzare queste golose palline di gusto in meno di un quarto d’ora.

Ingredienti

150 grammi di pane raffermo;

100 grammi di rucola;

100 grammi di Parmigiano grattugiato;

sale, olio e pangrattato q.b.;

1 spicchio d’aglio.

olio di semi per friggere q.b.

Procedimento

Per realizzare le polpette senza carne bisognerà innanzitutto mettere in ammollo il pane secco in acqua tiepida. (Per insaporirlo maggiormente possiamo lasciarlo in ammollo anche nel latte). Poi, il pane andrà strizzato e messo da parte. Prendere la rucola, lavarla e tritarla grossolanamente.

Successivamente, inserire la rucola e il pane in una ciotola e mescolare insieme. Aggiungere un filo d’olio e il formaggio grattugiato. Mescolare e unire anche l’aglio tritato finemente e un pizzico di sale.

Quando l’impasto sarà omogeneo e liscio creare con le mani delle polpettine di media grandezza. Infine, passarle ad una ad una nel pangrattato e poi cuocerle in una padella con l’olio di semi.

Una volta cotte, le polpette saranno croccanti fuori e morbide dentro. Una vera delizia per il palato. Ed è proprio vero che sono senza carne e uova ma queste strepitose polpette saranno il piatto forte per un pranzo o una cena veloce.