Impossibile non concordare sul fatto che i capelli ricci siano tanto sontuosi e affascinanti quanto difficili da mantenere e trattare.

Quando non ricevono cure adeguate, fanno presto a trasformarsi in un intricato groviglio di nodi e a sembrare disastrosamente secchi e disidratati.

Guai, poi, con l’umidità, che colpisce anche i ricci meno definiti, accentuando l’effetto crespo e rendendo lo styling praticamente informe.

Proprio a proposito della piega è risaputo che, mentre i capelli lisci possono essere sistemati abbastanza velocemente, il riccio è sicuramente più ostinato da gestire.

Tutto sembrerebbe, dunque, a sfavore delle chiome ricciolute, anche se non è raro sentire dire chi ha capelli lisci che desidererebbe provare l’ebrezza del mosso.

In effetti, in realtà sarebbero sufficienti pochi e semplici accorgimenti per prendersi cura dei nostri ricci, che non richiedono grande impegno economico o di tempo.

Ad esempio, solo pochi sanno che sono questi i trucchetti per asciugare i capelli ricci evitando il crespo e per ammorbidirli in un colpo, scopriamo di cosa si tratta.

Scegliere i prodotti giusti

Il primo consiglio potrebbe sembrare una pura ovvietà, ma nella realtà dei fatti non tutti, pur lamentandosene, non se ne preoccupano realmente.

È buona cosa affidarsi esclusivamente a prodotti specifici, il che non significa necessariamente costosi.

Ad esempio, è importante scegliere un balsamo in grado di migliorare l’elasticità della fibra capillare, mantenendola idratata e dunque morbida, senza appesantirla.

Tempo di posa e risciacquo

Per garantire risultati quantomeno soddisfacenti, il prodotto dovrebbe essere lasciato in posa dai 3 ai 5 minuti.

Inoltre, gli hair stylist consigliano di non risciacquarlo del tutto, ma solo per il 95%.

In questo modo, il capello riccio, per natura poroso, riuscirà a rimanere più idratato.

Sono questi i trucchetti per asciugare i capelli ricci evitando il crespo e per ammorbidirli in un colpo

Passiamo, quindi, ai suggerimenti relativi alla fase di styling.

Innanzitutto, è raccomandatissimo l’uso del diffusore per evitare di mortificare il capello, colpendolo in maniera diretta con forti getti di aria troppo calda.

Importante anche cercare di contenere la chioma manualmente in fase di asciugatura, muovendola tuttavia il meno possibile per non scombinarla.

Inoltre, è bene sapere anche che, in base alla lunghezza, dovremmo dedicare all’asciugatura dai 15 ai 30 minuti, così da avere una piega più definita.

A seguire, fortemente consigliato il finishing con un olio idratante per lunghezze e punte.

