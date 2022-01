Quando il tempo scarseggia e non ci si può destreggiare tra i fornelli, la scelta ricade sempre sulle soluzioni più veloci. Un panino al volo, i classici cibi pronti da tirare fuori dal frigo ed ecco che in pochi minuti sarà pronta la cena.

Fortunatamente, però, esistono tantissime preparazioni, dolci o salate, pronte in un batter d’occhio.

Ad esempio, si prepara in 5 minuti con soli 5 euro questa cremosissima torta salata che salva sia la cena che il portafoglio.

Sarà impossibile, poi, resistere alle favolose e morbidissime polpette senza mollica pronte in 5 minuti.

Tra i tantissimi prodotti di stagione, in inverno troviamo anche il cavolfiore. Per chi non ha tempo di bollirlo, ecco come cucinarlo velocemente in padella.

Insomma, con alcuni escamotage, potremmo ugualmente portare in tavola una delizia dietro l’altro, ma senza sprecare tempo prezioso in cucina.

Nonostante l’immensità delle ricette facili e veloci tra cui poter scegliere, capita spesso di essere indecisi sul menù.

Dunque, ecco cosa cucinare per pranzo o cena in 15 minuti con la carne macinata per un piatto facile ma gustosissimo

La carne macinata è sempre un ottimo asso nella manica da poter consumare all’occorrenza. Oltretutto, si può congelare facilmente, per cui è buona norma averne una piccola scorta in freezer.

Il macinato, chiamato anche carne trita, si presta a tante prelibatezze. Dalla classica cottura in padella, alla realizzazione di polpette, polpettine e polpettoni di ogni tipo.

Con la carne trita sono davvero tante le alternative da servire come primo o secondo piatto.

Non tutti conoscono la ricetta della torta di carne ripiena. Una vera bontà da provare assolutamente. Dunque, ecco cosa cucinare per pranzo o cena in 15 minuti con la carne macinata per un piatto facile ma gustosissimo.

Ingredienti

600 grammi di carne macinata mista;

1 tuorlo d’uovo;

noce moscata q.b.;

prezzemolo q.b.;

1 cucchiaio di salsa di pomodoro;

50 grammi di parmigiano grattugiato

100 grammi di pangrattato;

200 grammi di provolone dolce tagliato a dadini;

2 cucchiai d’olio e sale q.b.

Procedimento

In una ciotola unire una metà del formaggio grattugiato con tutto quello tagliato a dadini. Aggiungere un cucchiaio di olio, il prezzemolo tritato e un po’ di sale.

Poi, impostare il forno alla temperatura di 200° e in modalità statica.

In un’altra terrina lavorare la carne macinata con la salsa di pomodoro. Mescolare e aggiungere la noce moscata, poi il sale, il tuorlo d’uovo e anche il parmigiano grattugiato avanzato in precedenza, lasciandone da parte una manciata piccolissima. Mescolare con cura e unire anche il pangrattato.

A questo punto, prendere una tortiera e olearla con il secondo cucchiaio d’olio. Cospargere di parmigiano grattugiato e creare la torta.

Prendere un foglio di carta da forno e posizionarlo sul tavolo da lavoro. Dividere la carne in due parti uguali e poi, con un mattarello stendere la carne macinata cercando di ricreare due dischi di carne uguali.

Adagiare il primo disco nello stampo. Poi, farcire con il misto di formaggio preparato prima.

Infine, coprire con il secondo disco di carne.

Schiacciare con una forchetta per far aderire i bordi dei due dischi di carne. A questo punto, infornare e far cuocere per 7-10 minuti.