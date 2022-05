Trovare qualche forma di reddito per arrotondare il nostro stipendio è un desiderio di moltissimi italiani. Spesso però non è facile conciliare il nostro lavoro con altri progetti, e quando torniamo a casa stanchi dall’ufficio abbiamo difficoltà a concentrarci sulla ricerca di un lavoro alternativo. Fortunatamente, però, grazie alle nuove risorse messe a disposizione dalla tecnologia, oggi possiamo approfittare di mille opportunità per arrotondare lo stipendio. Si tratta di lavori senza orari rigidi e senza obiettivi di produzione, ma piuttosto qualcosa che si può fare nel tempo libero e senza stress per portare a casa qualche euro in più. Non serve alcun titolo o riconoscimento per poter svolgere queste attività online. Vediamone alcune tra le più popolari a cui proprio tutti possono dedicarsi.

Guadagniamo dedicandoci ai nostri hobby grazie a Etsy

Moltissimi italiani conoscono la piattaforma Etsy. Si tratta di un sito di e-commerce in cui chiunque può vendere oggetti di artigianato o di arte prodotti in casa. Si va dai gioielli, agli accessori, ai vestiti, all’arredamento, ai giocattoli, persino ai beni immateriali come pattern per maglia e uncinetto o illustrazioni digitali da stampare. Quasi tutti noi abbiamo un talento creativo di qualche tipo e metterlo a frutto per guadagnare qualche soldo va a nostro vantaggio. Mettiamo in vendita i prodotti della nostra creatività su Etsy per guadagnare qualche soldo in più.

Sono sempre più popolari questi tre lavori che si possono fare da casa per guadagnare in maniera informale ma perfettamente legale

Un altro modo per arrotondare lo stipendio è di collaborare in qualità di freelancer con giganti del web che sono sempre alla ricerca di lavoratori a distanza per piccoli progetti. Si tratta generalmente di assistere l’intelligenza artificiale. Per esempio, cliccando su immagini che ritraggono un soggetto specificato, oppure controllando le traduzioni fatte dalle macchine, le review di qualche servizio, o altri piccoli lavori di questo genere. Richiedono poco investimento di tempo e possiamo farlo in qualunque momento libero.

Servizio clienti a distanza

Sono sempre più popolari le attività che ci permettono di dedicare al lavoro soltanto qualche ora. A questo scopo, sono moltissimi i lavori di servizio clienti che richiedono un impegno part-time, o in cui possiamo addirittura scegliere noi quante ore alla settimana dedicare al lavoro. Di solito si tratta di servizio clienti in chat, o più raramente al telefono. In ogni caso, un’attività che possiamo svolgere comodamente dal computer di casa.

