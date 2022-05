Se qualcuno dovesse avere da qualche parte una boscaglia abbandonata, sarebbe baciato dalla provvidenza. Potrebbe essere utile per il riscaldamento della propria abitazione durante il prossimo inverno e ogni pezzo di legno da arbusto è destinato ad avere un valore (e un prezzo) sempre più alto. È una delle conseguenze di quella che ieri a chiare lettere il Ministro Cingolani ha definito «economia di guerra». E cioè il razionamento di beni e servizi per far fronte ai costi della guerra e alla carenza di materie prime. Con conseguente aumento smisurato di prezzi.

Il legno

La lavorazione del legno rappresenta uno dei distinguo della manifattura italiana, dell’artigianato e dell’industria del mobile. A fronte di un export di tutto rispetto, l’Italia rischia verosimilmente di andare in affanno. Molto del legno che viene lavorato arrivava dalla Russia, dall’Ucraina e dalla Bielorussia. Questi mercati di fatto non sono più da tenersi in considerazione. Quel che si può fare è, come per altri settori, cercare altri Paesi da cui importare come il Nord America. I costi però saranno diversi anche perché la distanza di percorrenza è notevole e comunque gravata dal caro carburanti. Inoltre i tempi di stipula ed esecuzione di nuovi accordi commerciali non sono così immediati come si può sperare.

Quanto vale un ettaro di bosco? È crisi anche nel settore del legno e nella filiera del mobile

Ci sarà la caccia al bosco. Sterpaglie, alberi di qualsiasi tipologia, rovi e spine saranno considerati un tesoro. Chi ne ha ereditato qualche ettaro potrebbe dirsi al sicuro almeno per un annetto. Intanto perché può ricavarne la legna e convertire il sistema di riscaldamento domestico e poi perché la vendita di legno è destinata a raggiungere prezzi via via maggiori.

In euro

Il valore di un bosco varia da zona a zona in base alle caratteristiche del terreno, dal tipo di arbusti e ogni Regione ha una sua griglia di valutazione. Per fare un esempio la Regione Campania nel Decreto Dirigenziale del 10 marzo 2021 suddivide il territorio in zone. Il valore di un bosco in genere parte dai 4.000 ai 4.800 euro circa per ettaro. Tale cifra sale di molto se si tratta di noccioleto, castagneto o uliveto. Il noccioleto ad esempio può raggiungere, in Campania, 31.000 euro circa per ettaro. Questo per lo scorso anno. E può servire ad avere un’idea di quanto vale un ettaro di bosco oggi per capire il punto di partenza di quella che sarà un’ascesa sicura.

Adesso è molto probabile le cifre in euro saranno destinate a crescere notevolmente perché tutt’intorno è incertezza desolante. In particolare peri il gas e il petrolio che non arriveranno più come prima e quel caro energia che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese.

