Sembra un luogo comune dire che il Mondo del lavoro è in continua evoluzione. Ma questo vale a maggior ragione per il lavoro online. Ogni anno spuntano nuovi mestieri online che fino a poco tempo prima non esistevano nemmeno e che vanno ad aprire nicchie e mercati completamente nuovi. Questi mestieri spesso richiedono figure che non sono state formate professionalmente per svolgere quei compiti, dato che il mestiere non esisteva fino a poco tempo prima. È per questo che Internet è la terra delle opportunità anche per chi non ha studiato e non ha una laurea.

Sono questi i cinque lavori online più redditizi che può fare anche chi non è laureato

Molti lavori online sono aperti a chiunque abbia voglia di imparare e di mettersi in gioco. Per queste professioni non esiste un percorso formativo specifico. Vediamone alcune. Sono questi i cinque lavori online più redditizi che può fare anche chi non è laureato.

Dropshipping

Che cos’è il dropshipping? Sostanzialmente si tratta della vendita online di merce, ma senza possedere un magazzino fisico. Il dropshipper fa da intermediario tra un grossista e un acquirente finale, occupandosi della gestione degli ordini e soprattutto di fare pubblicità al prodotto. Per un’attività di dropshipping efficace è fondamentale specializzarsi in una nicchia e creare un sito accattivante, che attiri i clienti. Non occorre alcuna laurea, basta dedicarsi alla creazione di un sito molto ben curato.

Speaker di lingua

Internet ha dato a milioni di appassionati e studenti di tutto il Mondo una grande opportunità: imparare una lingua da remoto. Sono moltissimi i siti per l’apprendimento delle lingue e spesso hanno bisogno di speaker, cioè di persone madrelingua che illustrino la pronuncia di frasi e parole.

Social media manager

Al giorno d’oggi è impossibile avere un’attività di successo che non sia sui social. Per questo ogni negozio, bar, ristorante e servizio ha bisogno di un social media manager che gestisca le pagine online.

Copywriting

Il copywriting, cioè la stesura di articoli per siti, blog o testate online, è un lavoro in continua crescita. In alcuni casi occorre avere delle qualifiche specifiche, in altri no. Guardiamoci in giro ed esploriamo la rete alla ricerca del lavoro da copywriter che più fa per noi.

Blogger

Non è vero che l’epoca del blog è tramontata. I blog stanno tornando e sono tantissime le persone che hanno iniziato per passione, e poi ne hanno fatto un vero e proprio lavoro. Non occorre avere conoscenze particolari per diventare blogger. Per avere successo è fondamentale parlare dei propri hobby e delle proprie passioni.

