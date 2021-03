Nelle nostre soffitte e cantine spesso si nascondono dei veri e propri tesori. Il mondo dell’antiquariato, dei mercatini e del vintage si espande sempre di più, e moltissimi appassionati sono alla costante ricerca di tesori da aggiungere alle loro collezioni.

E tra i tesori più amati, ci sono i giocattoli. Alcuni giocattoli sono delle vere e proprie opere d’arte, per esempio i cavalli a dondolo antichi, o i modellini ferroviari.

Ma anche giocattoli più comuni oggi possiedono un certo valore, e potremmo rivenderli per intascare un bel gruzzoletto.

Guardiamo in soffitta perché questi giocattoli che avevamo tutti da piccoli valgono una fortuna per gli appassionati.

Polly Pocket

Le famosissime bamboline in miniatura della linea Polly Pocket erano le più amate dai bambini nei primi anni ‘90. Esisteva un vero e proprio mondo delle Polly Pocket, fatto non soltanto di bambole, ma anche di accessori, casette, ed un franchise di contenuti: film, libri e anche siti web delle Polly Pocket.

Oggi, i collezionisti sono disposti a sborsare diverse centinaia di euro per un set completo delle vecchie Polly Pocket.

Barbie

Non c’è niente di più classico della Barbie. La bambola più famosa del mondo è nata nel 1959, e da allora è diventata compagna fedele dei più piccoli di tutto il mondo.

Ma le Barbie non servono solo per giocare. Sono anche preziosi oggetti da collezione. La Barbie è una vera e propria icona culturale, e uno dei simboli di un’epoca.

Le prime bambole Barbie possono valere decine di migliaia di euro. Anche modelli più recenti però, possono farci guadagnare diverse centinaia di euro.

Action Figures

Anche le vecchie action figures con cui giocavamo da bambini possono tramutarsi in veri tesori. Controlliamo in soffitta e in cantina, perché potremmo scovare dei pezzi ricercatissimi dai collezionisti. Le action figures più preziose sono quelle dei Transformers, di Star Wars e, ovviamente, dei supereroi.

Ma i giocattoli non sono gli unici tesori che potremmo avere in casa. Frughiamo nei cassetti perché questi vecchi fiammiferi valgono una fortuna per i collezionisti.