Visto che ci stiamo dedicando al verde di balconi, terrazzi e giardini, perché non prendere in considerazione qualche coltura alternativa? Sono sempre di più gli italiani che coltivano sul balcone questo strepitoso frutto vera e propria miniera di salute per il nostro organismo: il mirtillo. Anziché andare a coglierlo selvaggio, con tutti i rischi, possiamo coltivarlo e produrlo per noi, seguendo le istruzioni dei nostri Esperti. Parliamo di uno dei frutti in assoluto più benefici della terra.

Una coltivazione semplice quella del mirtillo

Sono sempre di più gli italiani che coltivano sul balcone questo strepitoso frutto vera e propria miniera di salute per il nostro organismo, anche grazie alla sua semplicità. Non ci servirà tanto, ma:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

un bel vaso capiente;

del terriccio possibilmente argilloso;

i semi della pianta di mirtillo;

un po’ di compost.

Un trucco per avere una coltivazione più robusta prevede un’azione preliminare. Quello che definiremmo il vecchio “rimedio della nonna”. Ossia, mettere i semi della piantina in una vaschetta in domopak per alimenti, assieme al compost e coprirla. Appena le piantine inizieranno a germogliare, travasiamo e trapiantiamo. Attenzione a non dare però troppa acqua nel momento dell’inizio della crescita. Potrebbero marcire le radici, ma il frutto potrebbe anche poi subire un’alterazione del gusto.

Perché piantarli sul balcone

I mirtilli non sono solo piacevoli da utilizzare per le torte, i gelati e le decorazioni, ma ricordiamo, sono fondamentali per:

combattere i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento delle cellule e dell’organismo. Coi loro antiossidanti, i mirtilli sono delle vere e proprie barriere difensive;

bruciare i grassi e favorire lo smaltimento delle tossine, con un maggior flusso sanguigno di qualità;

favorire la memoria e la capacità di concentrazione;

prevenire la cistite e le infiammazioni delle vie urinarie, soprattutto per chi non beve tanta acqua;

fungere da antinfiammatori naturali, aiutando la muscolatura a guarire prima dai piccoli infortuni.



Approfondimento

Da maggio a ottobre avremo un trionfo di splendidi colori e profumi idilliaci con queste due piante da far invidia a tutta la città