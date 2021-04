La lattuga è una cosa che non può mai mancare in casa. Ideale come contorno per una gustosa bistecca ai ferri. Oppure come base per un’insalatona leggera e nutriente grazie alle sue poche calorie e le sue tante proprietà benefiche. Consumare quella fresca non solo è perfetto per la salute, ma anche per le nostre tasche. Un cespo di lattuga costa intorno ai 60 centesimi. Mentre la lattuga in busta, in genere sui 150 grammi, ci costa intorno ad 1,50 euro.

Il trucco a cui non avevamo mai pensato per tagliare la lattuga per un’insalata croccante e veloce

Ma spesso preferiamo comprare quella in busta perché tagliare il cespo è sempre un problema. Sia che si tratti di lattuga romana o la iceberg. Bisogna togliere le foglie, lavarle e poi tagliarle. E i pezzettini non sono mai uguali, e andiamo un po’ in crisi. Perciò non sempre abbiamo il tempo o la voglia per farlo. Ma oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa sveleremo il metodo più veloce per avere un’insalata perfetta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il metodo perfetto per tagliarla

Per tagliare velocemente la lattuga romana basterà davvero un attimo. Prima di tutto prendiamo la lattuga e la poggiamo su un tagliere. Eliminiamo le foglie esterne se sono rovinate. Poi prendiamo un coltello lungo e affilato. Dopodiché la tagliamo a metà in senso verticale. Con la punta del coltello facciamo due incisioni a forma di triangolo sulla base. Questo serve per togliere il torsolo duro alla base che tiene unite tutte le foglie. Ora non ci resta che girare le due metà in orizzontale e tagliare. E in un attimo avremo delle perfette striscioline. Per la lattuga iceberg il procedimento è leggermente diverso. Basta togliere il torsolo e dividere il cespo prima a metà, e poi di nuovo a metà. Girandole sul lato orizzontale, poi basta tagliare a striscioline.

Ricordiamoci sempre di lavare la lattuga. Basta tenere le striscioline in ammollo con acqua e bicarbonato. Poi risciacquare e asciugare bene.

Ecco il trucco a cui non avevamo mai pensato per tagliare la lattuga per un’insalata croccante e veloce. Comprare un cespo di lattuga fresco è molto più conveniente. Se invece preferiamo la comodità si può sempre fare affidamento alla lattuga in busta. Ma attenzione a conservarla nel modo giusto. Una volta aperto il sacchetto bisogna usare un piccolo trucco per non farla rovinare subito. Basta solo un foglio di carta da cucina.