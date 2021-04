In estate tendiamo alla disidratazione a causa dell’aumento della sudorazione. Sicché, per recuperare liquidi, è consigliabile bere tanto. Pertanto, occorre usare diversi espedienti per non dover bere sempre acqua, ricorrendo a bibite, frullati, anche preparandoli a casa per averli sempre a portata di mano.

Ebbene, non resteremo mai più a bocca asciutta grazie a questa bevanda economica e fresca che ci accompagnerà per tutta l’estate. Si tratta delle bevande aromatizzate che possiamo preparare in tanti diversi modi, per poi riporle nel frigorifero, anche per essere invogliati a bere di più.

Infatti, queste bevande rappresentano un modo per dissetarsi, assumendo allo stesso tempo un buon apporto di vitamine e nutrienti, in quanto aromatizzate con frutta, verdure ed erbe aromatiche di stagione.

Come prepararle

Come base per la preparazione serve semplicemente acqua naturale o frizzante. Poi, come frutta, possiamo scegliere fragole, pesche, ananas e tanto altro. Oppure optare per la verdura come sedano e basilico. Oppure utilizzare carote e cetrioli. A questi, possiamo aggiungere spezie a piacimento come zenzero, un pò di pepe se piace, per renderne il gusto più particolare e piccante.

Il tutto va tagliato a tubetti e poi filtrato nell’acqua. L’importante è lasciare la frutta o la verdura in infusione almeno due ore, oppure ancora meglio tutta la notte, riponendola in frigorifero. Dopo aver lasciato in posa gli elementi della nostra acqua aromatizzata, decideremo se lasciare i pezzetti nella bevanda oppure no.

Quali combinazioni potrebbero essere realizzate

Non resteremo mai più a bocca asciutta grazie a questa bevanda economica e fresca che ci accompagnerà per tutta l’estate! Come abbiamo spiegato si tratta delle nostre fantasiose acque aromatizzate.

Quali sono, però, le combinazioni che potremmo realizzare? Fragole e anguria, stanno molto bene insieme. Se la bevanda la si preferisce zuccherata, possiamo utilizzare la stevia, un dolcificante al 100% naturale che sostituisce lo zucchero.

Altra fantastica combinazione è pesca e melone. Se, poi, amiamo il gusto dei frutti di bosco, possiamo utilizzare more, mirtilli e lamponi. Essi, possono essere uniti a foglie di menta fresca o rametti di rosmarino. In questo modo, avremo un mix di elementi digestivi e antiossidanti.

In alternativa, potremo aggiungere fette sottili di limone, lime o cetriolo e il risultato sarà anche depurativo. Insomma, in questo modo, saremo al fresco tutta l’estate, spendendo davvero pochissimo!