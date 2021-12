Sono questi i trucchetti make up per apparire subito più giovani e minimizzare i segni dell’età

Il tempo che passa a volte sa essere impietoso e molto spesso siamo noi stessi a non accettare la cosa come dovremmo. Purtroppo (o per fortuna) così vuole la legge della natura ed è così che col passare degli anni l’aspetto cambia e si evolve.

I capelli cominciano ad imbiancarsi e la pelle perde di tono, luminosità ed elasticità. Certo, in parte la cosa dipende anche da noi e probabilmente anche da 3 cattive abitudini che molti ignorano e che rovinano la pelle del viso favorendo le imperfezioni.

Oltre ad evitare queste situazioni possiamo intervenire anche con dei trattamenti specifici, tema che abbiamo approfondito più volte.

Per una pelle liscia e compatta come ventenni, si consigliano anche queste 3 creme perfette sia a 40 che a 60 anni.

Per quanto riguarda invece la delicata zona del contorno occhi abbiamo individuato 3 creme a meno di 30 euro per rughe riempite e sguardo disteso.

Non solo trattamenti e buone abitudini

Oltre alle numerose possibilità e i prodotti con i quali è possibile coccolare la pelle, molte donne ricorrono anche a qualche trucchetto direttamente dal mondo del make up per apparire subito più riposate e ordinate.

A volte il trucco è davvero un amico fidato e indispensabile, ma lo utilizziamo sempre nel modo giusto?

Soprattutto le pelli più mature possono, infatti, incorrere in frequenti errori che rischiano di evidenziare rughe e macchie anziché mimetizzarle.

Non siamo della scuola minimalista del “less is more”, ovvero che meno ne utilizziamo e meglio è. Crediamo piuttosto che servano i prodotti giusti ed un buon metodo. Quali sono innanzitutto i prodotti dei quali non possiamo fare a meno?

Oltre ovviamente ad una buona crema idratante suggeriamo:

fondotinta leggero o bb cream;

poche polveri ma essenziali, come cipria impalpabile, terra leggera e blush;

tinte non troppo shocking per ombretti, gloss e rossetti.

Vediamo però quali sono i segreti per applicarli ad arte ed ottenere l’effetto sperato.

Sono questi i trucchetti make up per apparire subito più giovani e minimizzare i segni dell’età

Occhio all’applicazione della base. Una buona base è tutto e questa parte da un buon primer. Tuttavia bisognerebbe evitare poi fondotinta troppo pastosi, prodotti in polvere o compatti. Il rischio è quello che finiscano prima di subito nelle pieghe della pelle non solo se abbiamo qualche ruga ma anche al primo sorriso.

Preferire tonalità matte. Sia per quanto riguarda il blush che le tinte occhi è preferibile da una certa età in poi optare per il matte. Soprattutto il fard dovrebbe essere poco vistoso, evitando gli shimmer per dare giusto un accenno pescato alle guance.

Fissare il tutto con una passata di cipria leggera. Basterà una passata veloce di cipria preferibilmente trasparente o utilizzando ad esempio la polvere di riso per dare il tocco finale.

Dunque, sono questi i trucchetti make up per apparire subito più giovani e minimizzare i segni dell’età.