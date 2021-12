Via sugo, vino ed altre macchie ostinate anche dalle tovaglie colorate che saranno senza aloni con questi trucchetti

Diciamoci la verità, in questi giorni di festa la maggior parte del tempo lo passiamo a tavola tra pietanze varie, pandori e panettoni. A padroneggiare i piatti della tradizione come lasagne, cannelloni, arrosti e dolci di ogni tipo.

È proprio in questo periodo che molti amano tirar fuori le tovaglie migliori, magari con ricami particolari o perché no, anche colorate. Sono tanti, infatti, a tirar fuori il corredo cosiddetto “buono” proprio per rendere speciali i pranzi e le cene di questi giorni.

La tentazione è ancor più grande se abbiamo degli ospiti, tuttavia, per quanto possiamo prestare attenzione ed essere accorti nei movimenti, tra un brindisi e l’altro capita inevitabilmente di macchiare la tovaglia. Proprio quando credevamo di averla scampata, ecco il piatto che deborda, il bicchiere che si rovescia e la nostra bella tovaglia che sembra rovinata irrimediabilmente.

Quando la velocità fa la differenza

Niente panico, ma non facciamoci neanche prendere dalla pigrizia all’insegna del “ci penseremo dopo”, soprattutto se abbiamo a che fare con tessuti delicati e macchie particolarmente aggressive è bene intervenire subito per limitare i danni.

Capita spesso, infatti, di pensare che basti un po’ di candeggina per risolvere ogni male.

Certamente si tratta di un prodotto valido ma che rischia di lasciare aloni soprattutto sulle tovaglie colorate. Non di rado capita di tirar fuori la tovaglia rossa delle feste e notare aloni bianchi, frutto di tentativi disperati con prodotti aggressivi. Ciò che, invece, fa la differenza è la velocità con cui interveniamo.

Lasciar asciugare la macchia e pretendere poi di ottenere dei buoni risultati non è la strada migliore da percorrere. Possiamo benissimo “tamponare” la situazione sul momento, per procedere poi con il classico lavaggio. Ma come?

Via sugo, vino ed altre macchie ostinate anche dalle tovaglie colorate e senza aloni con questi trucchetti

Per le macchie di vino, la prima cosa da fare è intervenire immediatamente con del sale da cucina. Lasciamo in posa 10 minuti e poi con spugna ed acqua tiepida strofiniamo delicatamente.

Sugo e cioccolato

In questo caso, laddove la macchia si sia seccata, possiamo utilizzare una sorta di pasta abrasiva preparata con sale e bicarbonato ed un cucchiaino d’acqua. Con questa soluzione pretrattiamo la zona interessata lasciando agire per circa 15 minuti e poi procediamo con il classico lavaggio.

Unto e caffè

Anche in questo caso, se non abbiamo avuto la prontezza di intervenire con acqua frizzante e sale, non resta che pretrattare. Il prodotto ideale in questo caso è l’aceto bianco di alcool.

Dunque, possiamo mandar via sugo, vino ed altre macchie ostinate anche dalle tovaglie colorate che saranno senza aloni con questi trucchetti.

Quasi sempre efficaci e sicuramente da tentare prima di ricorrere a candeggina ed altri smacchianti aggressivi.

Approfondimento

