Molti visagisti sono concordi sul fatto che ci sono almeno due prodotti che non dovrebbero mai mancare nella nostra beauty routine già dai 20/30 anni.

Una buona crema idratante per il viso e un contorno occhi di qualità.

Non solo perché l’idratazione è una delle componenti fondamentali della nostra salute e, come abbiamo spesso ricordato, passa anche dalla pelle.

I primi segni del tempo infatti intaccano proprio zone delicate e dalla pelle estremamente sensibile e sottile come quella del contorno occhi.

A segnarla potrebbe non essere soltanto l’età che avanza ma anche qualche rughetta d’espressione.

Rughe riempite e sguardo disteso con queste 3 creme contorno occhi a meno di 30 euro

Stress ed affaticamento dovuti a intense ore di lavoro o studio davanti al pc possono invece causare borse e occhi gonfi.

In questo caso abbiamo visto come dire addio a questi inestetismi per i quali abbiamo già offerto 3 ottimi rimedi naturali poco conosciuti.

Invece, per una pelle liscia e compatta come ventenni ecco 3 creme antirughe perfette sia a 40 che a 60 anni.

E per il contorno occhi?

La zona perioculare è appunto caratterizzata da una pelle più sottile e delicata che merita ancor più attenzione e le cure giuste.

Si tratta di una parte del corpo soggetta a maggior ristagno di liquidi e caratterizzata da minori quantità di collagene e fibre elastiche.

Questo la rende più esposta ai segni dell’invecchiamento, ed uno specchio del nostro benessere e del nostro livelli di stress e stanchezza.

È però possibile ottenere rughe riempite e sguardo disteso con queste 3 creme contorno occhi a meno di 30 euro.

Ecco le creme

LA ROCHE POSAY REDERMIC C OCCHI 15 ml a 30 euro. Secondo gli studi REDERMIC C riduce le irregolarità e le rughe del 22%e le zampe di gallina appaiono attenuate del 15%. Gli attivi principali sono Vitamina C pura, acido ialuronico frammentato e Mannosio.

VICHY LIFTACTIV Contorno occhi rigenerante e lenitivo 15 ml a 29,19 euro. Anche questo prodotto promette correzione delle rughe, riduzione delle zampe di gallina e delle borse per un trattamento effetto lifting.

RILASTIL MICRO CREMA CONTORNO OCCHI 15 ml a 28,90 euro. A base di Acido ialuronico e del complesso vitaminico Micro care e Eyes Care Complex. Anti-borse ed anti-occhiaie, è adatta ad agire sui primi segni del tempo previene l’invecchiamento cutaneo tonificando la cute.

Non è mai troppo presto o troppo tardi per iniziare a curare come si deve una zona così importante del nostro viso.