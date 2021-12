Il Natale e il Capodanno sono belli e piacevoli se trascorsi in compagnia di amici e parenti per brindare insieme all’arrivo del nuovo anno.

La preparazione del cenone richiede tempo, energie ed organizzazione. Il giorno dopo ci si ritrova con una casa sporca e in disordine e serviranno le stesse energie e il tempo necessario per poter sistemare tutto.

Come fare?

Ecco come pulire casa dopo il cenone di Capodanno in poco tempo e seguendo alcune regole per non stressarsi e avvilirsi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Diamo qualche consiglio.

Pulire casa dopo il cenone non è affatto divertente e richiede tempo e un bel po’ di energie. Ovviamente non è possibile fare tutto assieme ma occorre seguire alcuni step e dare delle priorità. Bisogna essere consapevoli del fatto che non si può fare tutto in un giorno e potrebbe essere utile pianificare le pulizie e suddividere il lavoro anche nei giorni successivi.

La mattina seguente al Capodanno munirsi di sacchetti della raccolta differenziata e raccogliere tutto ciò che è rimasto sparso per la casa dalla sera precedente.

Fatto ciò cominciare dalla cucina lavando bicchieri piatti e stoviglie utilizzati, oppure sistemarli in lavastoviglie.

Nel frattempo, sgrassare il piano cottura e il top della cucina e sistemare eventuali avanzi in contenitori ermetici e riporli in frigorifero oppure nel congelatore.

Pulire le ante e i mobili della cucina con un panno in microfibra e con i prodotti che abitualmente utilizziamo effettuando delle passate veloci, giusto quello che serve per eliminare lo sporco superficiale.

Come pulire casa dopo il cenone di Capodanno in poco tempo e seguendo alcune regole per non stressarsi e avvilirsi. Cosa fare ancora?

Per avere una cucina profumata bisogna lavare il pavimento e anche quello dei luoghi frequentati la sera del Capodanno. Per svolgere il tutto nel minor tempo possibile munirsi di un panno in microfibra abbastanza grande.

Semplici e pratici consigli.