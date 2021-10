Se c’è una cosa che non si può proprio fermare è lo scorrere del tempo.

Basta dare un’occhiata ad una vecchia foto per essere assalite dalla nostalgia di una bella pelle luminosa, di un viso disteso e tonico.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ci sono donne che convivono serenamente con i primi segni dell’invecchiamento, altre che invece fanno decisamente più fatica ad accettarlo.

In ogni caso, soprattutto da un certo momento in poi, avere una buona beauty routine è essenziale.

Non solo per una questione estetica ma anche di salute è infatti sempre opportuno mantenersi idratati.

Ma l’idratazione, si sa, non passa solo per l’acqua che beviamo o per quello che mangiamo ma anche per i prodotti che utilizziamo.

Se poi questi riescono anche a rallentare un po’ le lancette dell’orologio ancora meglio.

Per una pelle liscia e compatta come ventenni ecco 3 creme perfette sia a 40 che a 60 anni

Sono tanti gli inestetismi che negli anni possono segnare il volto ed il décolleté, e farci apparire invecchiate, stanche e dal colorito spento.

Si tratta di un processo naturale difficile da contrastare, soprattutto se abbiamo predisposizioni genetiche o conduciamo uno stile di vita poco adeguato.

Tuttavia sul mercato ci sono tanti ottimi prodotti che uniscono al potere idratante quello antietà ed il famoso “effetto lifting”.

Alcuni di questi sembrano davvero essere in grado di fermare il tempo.

Scegliere la crema più adatta alle proprie esigenze però può essere tutt’altro che semplice, proprio perché ad ogni età corrisponde uno specifico prodotto.

Per questo nel marasma dei tanti prodotti che ci vengono proposti, ne abbiamo voluti individuare alcuni in grado di soddisfare diverse necessità.

Per una pelle liscia e compatta come ventenni ecco 3 creme perfette sia a 40 che a 60 anni, e che promettono grandi risultati.

Ecco le creme ottime contro rughe e rilassamento cutaneo

Shiseido uplifting and firming cream

Questa crema è pensata in modo specifico per le pelli mature.

Promette un effetto lifting visibile già dopo 7 giorni, donando compattezza ed una ritrovata elasticità.

Il prezzo consigliato al pubblico è di 118,00 euro.

Lancôme génifique creme activatrice de jeunesse

Questa crema sfrutta la scienza del microbioma della pelle, che se riequilibrato sembrerebbe in grado di rallentare il processo di invecchiamento

Prezzo al pubblico 115,00 euro

Dior capture totale c.e.l.l. energy

Grana della pelle affinata, rughe riempite e pelle rassodata, con effetti visibili già in 7 giorni.

Ecco l’effetto promesso da Dior per questa crema giorno dalla texture fresca e densa.

Prezzo al pubblico 106,00 euro

Basta davvero poco prodotto per ottenere risultati, garantendo così lunga vita al nostro “prezioso vasetto”.

Approfondimento

Bastano questi due principi attivi per un viso da star a qualsiasi età senza spendere troppo