Sono questi i tagli di capelli di marzo e uno di questi l’ha scelto anche Chiara Ferragni

I Social Network sono arrivati ad influenzare anche il modo in cui tagliamo i capelli. Quindi non solamente abbigliamento e accessori, ma anche la nostra chioma.

Ci sono periodi della vita in cui una donna ama sperimentare e cambiare. Il cambiamento potrà avvenire anche attraverso un nuovo taglio di capelli. La scelta dovrà seguire un’attenta riflessione sulla tipologia di acconciatura che più potrebbe donare. Questo per limitare il rischio di ripensamenti nel caso in cui il nuovo taglio non dovesse convincere appieno.

È da poco terminato il Festival di Sanremo che ha innalzato all’onor delle cronache il nuovo look dell’influencer Chiara Ferragni. La donna, infatti, dopo anni di capelli lunghi, ha deciso di darci un taglio e si è presentata sul palco dell’Ariston con un caschetto molto carino. Di conseguenza, è partita la corsa al caschetto che adesso quasi tutte vogliono. Ma quali sono i tagli più di moda in questo periodo?

Sono questi i tagli di capelli di marzo

Il caschetto di Chiara Ferragni è un weavy bob, un bob ondulato capace di racchiudere il volto tra le sue lunghezze. Perfetto per quasi tutte le tipologie di viso, il weavy bob è ideale per chi ha capelli lisci e molto sottili. Tagliando, si riuscirà a creare il volume necessario per dare corpo al capello.

Chi ha capelli spessi o ricci, al contrario, potrebbe fare più fatica ad esserne valorizzata. Un taglio non facile da mantenere, dal momento che una volta allungato andrà tagliato immediatamente. Sempre nella grande famiglia dei caschetti possiamo trovare il box bob, più corto di quello precedente, forma una vera e propria scatola ed è stato sdoganato da Hailey Biebier.

Tagli lunghi

Per quanto riguarda i tagli lunghi, saranno molto apprezzati quelli scalati. Tutto molto scalato e voluminoso con una frangia lunga o cortissima. Abolite le vie di mezzo, la frangia torna protagonista in versione lunga, aperta a tendina o corta a metà fronte. La scelta dipenderà molto anche dalla tipologia di volto e dalle preferenze di ognuno.

Tagli corti

Per il corto ottimi i bixie e il mixie. Il mixie è l’evoluzione nata dall’ibridazione di mullet e il pixie. Uno scalato molto più morbido rispetto al classico mullet e, per questo, più apprezzato. Uno scompigliato che segue la crescita dei capelli e che, per questo motivo, necessita di cure minime. Non mancherà anche in questo caso la frangia, da scegliere corta o lunga a seconda dei gusti. Ancora, il bixie è una via di mezzo tra il bob e il pixie, molto di moda negli anni ‘90. Da portare con o senza frangia. Ecco perché sono questi i tagli di capelli di marzo.