Meglio fare la doccia tutti i giorni oppure no? La risposta è meno scontata di quello che pensi

L’igiene è fondamentale e non solo per l’arrivo del Covid 19, che ha portato molte persone a lavarsi continuamente. Facendo più volte la doccia e usando, spesso, sapone o bagnoschiuma per lavarsi accuratamente. Già, ma è meglio usare il primo o il secondo? C’è una bella differenza ed ecco la risposta.

Con l’arrivo dell’epidemia dovuta al Covid 19, tanti hanno iniziato a lavarsi con più costanza ed attenzione. Chissà se ora che l’emergenza, se non finita, è, almeno, circoscritta, si mantengono questi rituali, oppure è calata l’attenzione. Perché, magari, prima lavavamo anche la borsa della spesa, mentre adesso la riponiamo senza disinfettarla, facendo un grande errore.

Insomma, l’igiene è importante sempre, con o senza epidemia da Covid 19. E non solo per le parti del corpo, a partire dalle mani. Anche tanti oggetti che utilizziamo quotidianamente dovrebbero essere costantemente disinfettati. Ad esempio, in quanti di voi puliscono le chiavi di casa dopo averle utilizzate? Che è uno degli errori che commettiamo quando siamo a casa.

Vediamo la differenza tra sapone e bagnoschiuma e perché è importante conoscerla

Insomma, che la pulizia sia fondamentale non serve certo questo articolo a dimostrarlo. Diverso è il discorso che è il cuore del titolo. Meglio fare la doccia tutti i giorni oppure no? Perché, a prima vista, uno potrebbe pensare che, sì, farsi la doccia, ogni giorno, sia la cosa migliore. Più ci si lava, meglio è. Sarà proprio così?

Prima di rispondere alla domanda, facciamo un passo indietro. Ovvero, cosa usate per lavarvi, quando fate la doccia? La classica saponetta, ai vari aromi, oppure preferite il bagnoschiuma? Anche in questo caso, la risposta, come per la doccia, non è così scontata. Lavarsi con il sapone ha una conseguenza diversa, per noi, che farlo con il bagnoschiuma. Vediamo quale. Ricordandoci che, se dovessimo rimanere senza, potremmo comunque sempre ricorrere a delle alternative domestiche.

Ecco, in base a cosa ti lavi e al tuo tipo di pelle, cosa dovresti usare per fare la doccia

In realtà, la scelta tra sapone e bagnoschiuma è difficile da farsi. Per la pulizia viso, o per le parti intime, sarebbe da preferire il sapone liquido. In particolare, certi bagnoschiuma offrono una maggiore idratazione e sono perfetti per chi sia intollerante ad un eccesso di pH.

Diciamo che con pelli molto secche le saponette non sono indicate. Se non dovessimo avere questo tipo di pelle, allora, per il corpo, il sapone potrebbe fare al caso nostro. Sfatando una convinzione. Non è che se il bagnoschiuma fa tanta schiuma, allora è più pulente. Certo, il sapone lo usano in tanti e si potrebbe pensare che il passaggio, tra varie mani, comporti anche quello dei batteri. In realtà, anche condividere la spugna è ugualmente a rischio trasmissione.

Meglio fare la doccia tutti i giorni oppure no? Ecco la risposta che forse non ti aspetti

Torniamo al problema iniziale. Quante volte dovremmo farci la doccia? Secondo gli specialisti, fare docce frequenti, utilizzando prodotti qualitativamente scarsi, altera l’equilibrio della pelle. Alterando il pH, annientando il film idrolipidico, distruggendo germi e batteri del microbiota.

In sostanza, l’ideale sarebbe farla un giorno sì e l’altro no. Proprio per proteggere la nostra epidermide. Se proprio non possiamo farne a meno, evitiamo le alte temperature e non restiamo troppo sotto la doccia. Anche per risparmiare sulla bolletta dell’acqua.