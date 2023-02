Meglio la tinta o le mèches per coprire i capelli bianchi? Ecco la scelta migliore che puoi fare

I capelli bianchi non ti piacciono proprio, nonostante siano considerati di moda. Per cui vuoi coprirli, ma sei indecisa sul fare una tinta oppure procedere con dei colpi di sole. Quale soluzione può essere la migliore allo scopo? Ecco la risposta.

Negli ultimi anni sei stata testimone di una nuova insolita moda capelli, che vede la tendenza all’abbandono della tinta. Questo in favore di chiome completamente bianche o grigie. Alcune donne hanno scelto di non tingere più i capelli e di accettarne la naturale perdita di tonalità. Altre, come le ragazze più giovani, hanno invece provato a sperimentare tinture grigie o bianche per capelli.

Tutto questo, però, ha trovato da parte tua un netto rifiuto. I capelli bianchi non ti piacciono proprio e, che tu ne abbia pochi o tanti, proprio non ne vuoi vedere. La loro comparsa nel tempo, però, è inevitabile. Per cui stai pensando alla scelta migliore tra il coprirli con una tinta decisa o il camuffarli con le mèches. Quale strategia adottare? La mossa giusta dipende da vari fattori.

Il colore dei capelli

Innanzitutto, per decidere, devi pensare al tuo colore di capelli naturale. In linea di massima i capelli biondi tendono a imbiancare più tardi rispetto ai capelli scuri. Su questi ultimi, poi, i fili bianchi si notano di più per cui si dovrà intervenire con cura dal punto di vista estetico, affinché non si notino.

Se sei abituata a portare un colore artificiale diverso dal tuo naturale, potresti invece non aver fatto caso alla prima comparsa dei capelli bianchi. O, probabilmente, non aver badato al loro numero.

La percentuale di bianco

Quanti capelli bianchi hai? Dalla loro percentuale sulla tua testa puoi capire se per te possano essere più fattibili semplici colpi di luce o una tintura totale. Pochi capelli bianchi possono camuffarsi benissimo tra le mèches. Un’elevata percentuale, al contrario, richiederà la stesura di una tintura sulla chioma per intero.

Meglio la tinta o le mèches?

Cosa devi fare, dunque, per risolvere la sgradita presenza dei fili bianchi tra i tuoi capelli, che ne intaccano luce e splendore? Meglio la tinta o le mèches? Possiamo dire che una tintura completa può essere una valida soluzione in caso di percentuale molto elevata di capelli bianchi. In questo caso, infatti, le mèches avrebbero poco effetto. In alternativa, e se proprio non vuoi rinunciare ai colpi di sole, puoi fare una base in tinta unita e, successivamente, realizzare le mèches.

Al momento della ricrescita, quindi, ritoccherai esclusivamente le radici bianche con la stessa tinta della base. Chi ha pochi capelli bianchi può invece scegliere tranquillamente le mèches, le cui sfumature li mimetizzeranno perfettamente. Le brune possono scegliere colpi di sole dorati o rossi, mentre le bionde possono puntare su sfumature color miele.