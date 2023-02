Se sansevieria e ibisco hanno le foglie ingiallite non dipende solo dall’acqua, ecco cosa puoi fare

Non tutti sono pratici di giardinaggio, chi non ha il pollice verde può però coltivare delle piante facili da gestire ed anche molto belle. Tra quelle più diffuse, la sansevieria e l’ibiscus. Scopriamo perché le foglie ingialliscono e come e cosa fare.

Coltivare piante in casa è un’occasione da non perdere per ritrovare un po’ di verde nelle stanze e decorare con meravigliosi fiori i vasi. Chi ha uno spiccato pollice verde potrà dedicare il proprio tempo libero alla cura delle specie più particolari e impegnative, che richiedono maggiori attenzioni. Ma non tutti sono così esperti e bravi nel coltivare tipologie singolari. Per loro esistono piante che richiedono davvero poche cure, facili da gestire. Abbiamo l’imbarazzo della scelta per fare crescere in vaso, dentro casa, bellissime piante ideali per chi non ha tempo di dedicare molte attenzioni, o non è propenso all’arte del giardinaggio. Tra le varie specie, semplici da coltivare, riscuotono un certo successo 2 protagoniste straordinarie, che decorano gli interni ma anche il giardino di casa.

Come rimediare se sansevieria e ibisco hanno le foglie ingiallite e rovinate

La sansevieria è una pianta succulenta sempreverde chic, che si pensa possa contribuire a ripulire l’aria circostante. Quindi è molto ambita in casa. Ha delle grandi e lunghe foglie verdi con il bordo giallo e solitamente non supera i 70 cm. Per vivere bene ha bisogno di poco. Un vaso piuttosto capiente, poca acqua, circa una volta a settimana, e durante l’estate possiamo addirittura spostarla in balcone. Soffre il freddo e la luce diretta del sole e la sua temperatura ideale è tra i 16 e i 27 gradi.

L’ibisco è invece molto noto per la bellezza e particolarità dei suoi grandi e colorati fiori ornamentali che arrivano in piena estate. Può crescere fino a 2 metri d’altezza, ma è meglio sempre esporlo nelle zone più calde di casa, al riparo dal freddo. È importante coltivarlo in un vaso che abbia dei fori sul fondo, per garantire il corretto drenaggio, e un terriccio argilloso arricchito da compost. Entrambe le piante, infatti, possono soffrire se le innaffiamo molto spesso o se utilizziamo un’acqua eccessivamente calcarea. Se sansevieria e ibisco hanno le foglie ingiallite per questo motivo, optiamo per innaffiare con l’acqua piovana solo quando è necessario e travasare. Ma la causa potrebbe anche essere un terriccio vecchio o privo di nutrienti che può anche provocare il marciume radicale. In questo caso sarà opportuno rinvasare e utilizzare una terra nuova e adatta alla pianta.

Possibili cause e rimedi

Quando queste 2 straordinarie piante presentano le foglie gialle potrebbe dipendere anche dal fertilizzante e dalle quantità. La mancanza di elementi nutritivi o la loro dose eccessiva rappresentano un problema per queste piante. Se abbiamo usato poco concime provvediamo subito ad aggiungerlo, ma se abbiamo esagerato sarà meglio sostituire il terriccio. Un altro fattore da tenere sotto controllo è la temperatura, che non deve mai essere troppo alta e umida. Teniamole lontane da fonti di calore e vapori e scegliamo il punto più idoneo, senza provocare uno shock termico.