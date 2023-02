Ecco il miglior taglio che dovete fare se avete i capelli fini

Sono veramente tante le tipologie di capelli. Ci sono quelli spessi, quelli fini, poi c’è chi ne ha molti e chi ne ha pochi e infine chi li ha ricci, lisci o mossi. Se avete i capelli fini allora c’è un taglio veramente perfetto da fare che non possiamo certamente lasciarci sfuggire. Un cut in grado di dare volume e corpo alla nostra chioma.

Era stato forse un pochino dimenticato e poi surclassato da altri tagli di capelli. Cosa normalissima dato che le mode vanno e vengono. Però sembra proprio che una moda in particolare stia tornando. Un taglio di capelli comodissimo, bellissimo, facile da adattare a qualsiasi forma del viso e inoltre perfetto per chi ha i capelli fini e vuole dare un pochino di volume alla chioma.

Il box bob

Ad animare il 2023 è il box bob, un caschetto molto amato dalle star. A sfoggiarlo ad esempio Zendaya, ma anche Chiara Ferragni sul palco di Sanremo. All’inizio molti pensavano fosse una parrucca, ma poi la presentatrice e star dei social ha svelato di essersi tagliata i capelli scegliendo un bob.

Questo taglio ricorda la forma di una scatola, quindi un quadrato, e riporta un taglio pari e uniforme intorno il perimetro della chioma e all’altezza del mento. Un taglio che non dobbiamo assolutamente immaginarcelo dritto e pesante, ma ricco di smussature e perfetto per i giochi di styling. In questo modo possiamo creare nuovi e meravigliosi look giocando anche con le tinte di stagione.

Ecco il miglior taglio che può fare chi ha i capelli fini

Potrebbe sembrare un semplice caschetto, ma in realtà non lo è. Infatti il box bob è quel taglio perfetto per dare volume e corpo ai capelli fini. Una tecnica molto interessante per ottenerlo che procede tramite uno sfoltimento leggero della chioma andando ad alleggerirla. Una volta che quest è più leggera ci sarà più spazio per far increspare le varie ciocche. Un’increspatura assolutamente naturale che emerge ancora di più se abbiamo onde o ricci.

Lasciamoci tagliare i capelli da mani esperte che sapranno consigliarci la lunghezza e le varie scalature andando a valorizzare al meglio il nostro viso. Il box bob è un taglio che si può declinare su diverse forme proprio perché la lunghezza è variabile e quindi perfetta per ogni tipologia di viso, da quelli più spigolosi a quelli un pochino più tondeggianti. Ecco il miglior taglio che dobbiamo provare soprattutto se abbiamo i capelli fini.