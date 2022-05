Comincia il caldo e allora mettiamo da parte nell’armadio l’abbigliamento invernale. La primavera è già qui e l’estate si avvicina a grandi passi. È il momento di pensare ai sandali e scoprire quali siano quelli alla moda per l’estate 2022. Parlando d’estate, un pensiero va anche ai costumi da bagno. Benché qualcuno ami di più la montagna, una scappatella al mare si fa sempre. Meglio perciò scegliere il costume giusto per la propria figura. Molte infatti pensano al bikini come al costume che vada bene per tutte. Ognuna però ha un fisico diverso. Per cui alcune forme è meglio che sembrino più piccole, altre, al contrario, più abbondanti.

Se, ad esempio, si avessero le anche larghe meglio evitare lo slip con i fronzoli di lato. Oppure con disegni di linee geometriche orizzontali. Questo tipo di costume allargherebbe ancora di più le anche. Invece sarebbe adatto a chi ha delle anche e delle natiche un po’ piccole. Così, anche chi ha un seno abbondante, dovrebbe evitare sul top dei colori chiari e luminosi. In questo caso si accentuerebbero ancora di più i volumi. Invece, sarebbero indicati per chi vuole evidenziare un seno piccolo. Ma, costumi a parte, vediamo anche quali saranno i sandali alla moda quest’anno.

Sono questi i sandali alla moda per l’estate 2022 che slanciano la figura donando un’andatura elegante e disinvolta

Prima di parlare di scarpe e sandali, conviene dire qualcosa sui tacchi. Secondo gli esperti, scarpe con tacchi troppo alti non dovrebbero essere un’abitudine quotidiana. Infatti si è notato che i tacchi da 7 cm potrebbero creare dei problemi. In particolare le zeppe, che tornarono di moda negli anni ‘70 e che sono un tormentone di ogni estate. Secondo gli esperti, un tacco che permetterebbe un’andatura comoda e rilassata per il piede sarebbe quello di 3,5 cm.

Questa altezza si abbinerebbe bene con il tipo di sandali che torna di moda quest’anno. È il modello che andava in voga negli anni ‘90, con la celebre punta quadrata lanciata da Prada. È questo il sandalo che dona comodità al piede, perché non stringe le dita. Inoltre, col giusto tacco si camminerà divinamente bene. Chi cerca la comodità si orienti su questa scelta.

Versatilità ed eleganza

Per chi cerca un modello un po’ chic, allora largo al tacco un po’ alto e con i lacci che si annodano attorno alla caviglia. Sono questi i sandali alla moda di colore nero o cammello, per un tocco di eleganza in più. Ma anche il bianco, che è sempre un colore alla moda da diverse stagioni. Su dei sandali a punta quadrata, scegliamo un jeans che scenda diritto. Oppure optiamo per un classico abito nero. In ogni caso, il sandalo a punta quadrata è un tipo di calzatura che si abbina bene con differenti abiti. Regala così una grande varietà di scelta per questa calda estate 2022.

