I piedi sono molto importanti per la nostra salute e da essi dipende anche l’equilibrio di tutta la persona. Trascurarli non può che portare a conseguenze che un poco alla volta si faranno sentire.

Attraverso i piedi noi camminiamo, ci sosteniamo in un equilibrio perfetto. Li adoperiamo ogni giorno per spostarci e con essi facciamo dei chilometri. Senza parlare poi di chi corre e li sottopone a forti sollecitazioni. Eppure rispondono sempre bene e sembra che più si muovano, più il corpo ne trae giovamento.

Come curare i piedi quotidianamente

Prendersi cura dei piedi perciò è molto importante, trascurarli al contrario li renderebbe fragili. Una attenta cura dei piedi, così come anche delle buone calzature, ci permettono di averli sempre in forma.

Per vedere se i nostri piedi sono in buona salute, basta controllare alcune cose. Potremmo notare se ci fossero degli ispessimenti o callosità, delle screpolature dovute forse a eccessiva sudorazione. Anche del cattivo odore potrebbe indicare problemi, come unghie incarnite, micosi o verruche. Si potrebbero anche incontrare gonfiore e pesantezza ai piedi, vene varicose.

Insomma non sono poche le problematiche che possono riguardare i nostri piedi. Eppure basterebbe poco per mantenerli in forma. Un pediluvio serale, delle creme adatte e soprattutto un buon paio di scarpe.

Il pediluvio si può preparare con del bicarbonato sciolto in acqua calda, a cui aggiungere questa essenza rinfrescante. Questo rimedio della nonna in più elimina la puzza dei piedi.

Anche la scelta di buone creme che idratino la pelle, spesso sofferente e chiusa in scarpe inadatte. Sceglieremo quelle con prodotti naturali e biologici, possibilmente testati.

Gonfiore e pesantezza ai piedi, vene varicose potrebbero essere i sintomi legati a queste scarpe sbagliate che favorirebbero anche i dolori lombari

Gli esperti di Humanitas ci mettono in guardia su un certo tipo di scarpe. Oggigiorno infatti vanno molto di modo e soprattutto nei periodi caldi, alcuni modelli di calzature. Vi sono le scarpe con zeppe e quelle con i tacchi a spillo. Alcuni studi hanno mostrato come i modelli che raggiungono i 7 cm di tacco sono poco favorevoli ad una corretta deambulazione.

In particolare con la zeppa, il piede riduce al minimo il suo movimento. Vi sono anche problemi per il ritorno del sangue venoso tanto da far aumentare la pressione venosa. Le zeppe con altezze intorno ai 7 cm si rivelano nemiche della corretta circolazione sanguigna.

Alcune persone portano quasi sempre i tacchi alti. Creano così le condizioni per l’insorgere di insufficienza venosa e vene varicose. Anche la formazione dell’alluce valgo è aiutata dalle scarpe con tacco alto sui 7 cm.

Le scarpe a tacco alto “immobilizzano” il polpaccio, favorendo il ristagno del sangue nella parte bassa della gamba. Nel caso migliore si avranno gonfiori, pesantezza e rossori ai piedi e alle caviglie. Cosa che invece non succede per chi porta scarpe con tacchi ad altezza giusta.

È stato visto che il tacco corretto, per un aiuto valido alla camminata e al movimento del piede, è di 3,5 cm. In questo modo si aiuta la deambulazione e il piede funziona nel giusto modo.

Approfondimento

Basta con il cattivo odore ai piedi con queste efficaci solette naturali che eliminano la puzza dalle scarpe