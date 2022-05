Sappiamo tutti quanto mangiare pesce sia importante per la salute dell’organismo. Il pesce, infatti, è ricco di nutrienti preziosi. Stiamo parlando dei sali minerali importanti, delle proteine, oltre che dei famosi omega 3, acidi grassi essenziali.

È proprio questa parola “essenziali”, che dovrebbe farci riflettere di più. Il nostro organismo, infatti, non riesce a produrli in autonomia e, quindi, ha bisogno di assumerli dall’esterno, proprio attraverso alimenti come il pesce.

Il salmone, ad esempio, insieme ad altri 6 pesci che sono un concentrato di omega 3 vero e proprio, aiuterebbero a contrastare problemi come demenza, Alzheimer e trigliceridi.

Oltre a questi vantaggi, bisogna ammettere quanto sia buono il pesce, disponibile in tantissime varianti di sapore e profumo.

Uno dei pesci più magri in assoluto

Per avere qualità e gusto, senza rinunciare alla forma, bisognerebbe mangiare soprattutto i pesci più magri. Nelle diete ipocaloriche, in particolare, è spesso presente il tipo di pesce di cui stiamo per parlare. È molto sano, molto nutriente ma davvero povero di grassi. Oltretutto, si può preparare in tantissime ricette ottime.

Chi lo sottovaluta sbaglia, perché questo pesce povero di grassi non farebbe ingrassare ed è ricco di proteine preziose e minerali

Se cerchiamo un pesce che sia una fonte di nutrienti di alto valore ma che sia comunque povero di grassi, dovremmo optare per il nasello. Sono tante le persone che lo vedono come un pesce di serie B, perché non sanno quali siano le sue reali qualità. Accade anche con il merluzzo che, comunque, contribuirebbe alla salute del cuore e a mantenere la pressione sotto controllo.

Il nasello, in particolare, è spesso inserito nelle diete ipocaloriche, ma anche in quelle di anziani e bambini. Ciò accade per merito del suo contenuto di minerali utilissimi, quali ferro, calcio e fosforo, ma anche potassio e sodio, che aiuterebbero il corpo a svolgere le attività fondamentali.

Il fosforo, ad esempio, sarebbe essenziale per trasformare il cibo in energia, mentre il potassio aiuterebbe a tenere sotto controllo la pressione. Infatti, chi lo sottovaluta sbaglia, perché questo pesce è una vera fonte di benessere per l’organismo.

Al forno o in padella, ottimo con patate arrosto o verdure miste di stagione

Possiamo preparare tantissimi piatti prestigiosi con il nasello. C’è chi lo cucina al forno con le patate, e chi, invece, lo frulla per preparare un ottimo piatto di pasta con crema di nasello.

Vediamo, però, la ricetta che dovremmo preparare per avere la cena pronta in meno di mezz’ora.

Mettiamo una padella sul fuoco, ungiamola con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio e lasciamo scaldare il tutto. Inseriamo, poi, in padella i nostri filetti di nasello, freschi e già puliti, pronti per la cottura.

Lasciamo cuocere il pesce su entrambi i lati, finché non sarà bello dorato. Sfumiamo con del vino bianco e poi aggiungiamo in pentola dei pomodorini gialli e rossi tagliati a metà, e delle olive taggiasche.

Con il coperchio chiuso, facciamo completare la cottura e impiattiamo. Potremo aggiungere qualche foglia di basilico fresco, a piacere.

