Le scarpe sono un oggetto prezioso per noi perché ci proteggono il piede, soprattutto dalle intemperie. Tra queste le scarpe da ginnastica o sneakers accompagnano anche quando si fa un po’ di corsa per tenerci in forma. Principalmente se di colore bianco, immancabilmente si sporcano, cominciano ad acquistare pieghe e ingialliscono col tempo. Allora per scarpe sneakers bianche e senza pieghe questo è il trucco geniale che sta spopolando.

Le scarpe sono un’invenzione incredibile perché oltre a essere indispensabili e pratiche, sono anche un oggetto di moda. Le scarpe più diffuse sono quelle con i lacci, che a volte per fretta diventano quasi un impiccio, soprattutto quando si va a correre. Ecco allora un sistema facile e veloce per allacciare in modo sicuro le sneakers e le altre scarpe.

C’è poi chi le utilizza per fare delle lunghe passeggiate, oppure chi per motivi di lavoro deve stare tanto tempo in piedi. In queste condizioni è preferibile scegliere le scarpe migliori e confortevoli per stare molto tempo in piedi. Ma vediamo come sistemare un paio di scarpe da ginnastica sgualcite e ingiallite.

Se le nostre scarpe da ginnastica sono di colore bianco e si presentano un po’ ingiallite dal tempo e dall’usura, vediamo come rimediare. Per pulire questo tipo di scarpe si può far ricorso al dentifricio. Non ci vuole molto, basta un vecchio spazzolino da denti che non si utilizza più e un tubetto di dentifricio.

L’operazione è semplice, si inumidiscono dapprima con una spugnetta le parti da trattare. Poi si mette del dentifricio sullo spazzolino e si cominciano a strofinare le parti ingiallite. Queste in genere corrispondono al bordo della scarpa e a volte anche alla parte superiore, se la scarpa è in pelle o finta pelle.

Una volta che si è strofinata tutta la zona interessata, ripassiamo la spugnetta per eliminare il dentifricio. Vedremo così che il colore giallo è quasi scomparso. Sta a noi valutare se è il caso di fare una seconda passata.

Come eliminare le pieghe delle sneakers

Sulle scarpe da ginnastica, soprattutto se in pelle, si formano delle antiestetiche pieghe. Queste si creano sulla parte che corrisponde alle dita del piede, lì dove la scarpa si piega nel camminare. Per eliminarle ricorriamo a questo semplice espediente.

Procuriamoci dei tessuti o dei calzini con cui andremo a imbottire l’interno della scarpa, lì dove ci sono le pieghe. Bisogna pressare abbastanza in modo che le pieghe superficiali tendano a scomparire. Ora poggiamo sulla parte superiore della scarpa, dove ci sono le pieghe, un piccolo asciugamano inumidito con dell’acqua calda. Infine con il ferro da stiro a vapore andiamo a passare sopra l’asciugamano, così come se stessimo stirando. A questo punto togliamo il piccolo asciugamano e verificheremo che le pieghe sono quasi scomparse.

Un modo semplice e molto utilizzato che, se eseguito bene, dà buoni risultati.

