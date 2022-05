Con l’arrivo dell’estate sono in tanti ad aver deciso di rimettersi un poco in forma. È il momento di rimboccarsi le maniche e, oltre a controllare l’alimentazione, bisogna anche fare movimento. Possiamo andare in palestra o fare qualche esercizio comodamente da casa. L’unico problema è che, spesso e volentieri, presi dalla foga di voler perdere peso e ridurre la pancetta, trascuriamo una cosa fondamentale. Non basta concentrarsi su braccia, glutei e pancia, ma è importante prendersi cura anche della postura. Soprattutto se non siamo abituati ad allenarci, è fondamentale fare attenzione a non spingere troppo con gli esercizi. Oltre al fatto che è necessario anche eseguirli nel modo giusto per evitare dolori, mal di schiena o eventuali infortuni.

Oltre che allenare pancia e braccia, prestiamo attenzione anche alla postura grazie a questi esercizi contro il mal di schiena

Uno dei problemi più comuni dovuti ad un allenamento troppo intensivo, soprattutto non graduale, è proprio il mal di schiena. Questo disturbo, altrimenti detto lombalgia, potrebbe essere causato da una molteplicità di fattori, in realtà. Non pensiamo soltanto agli strappi dovuti a sforzi eccessivi, anche lo stile di vita potrebbe incidere. Scarpe non adatte quando facciamo attività fisica, ma anche una postura scorretta sia durante gli esercizi che da seduti. Quindi è bene sapere come scongiurare questo problema anche quando ci approcciamo all’allenamento. È bene eseguire qualche esercizio adatto che aiuti ad evitare i dolori e contribuisca a sciogliere la muscolatura.

Qualche esercizio utile

Se si soffre di questo disturbo in maniera cronica è importante rivolgersi ad un fisiatra. Sarà lo specialista a controllare che stiamo eseguendo nel modo giusto gli esercizi. Successivamente possiamo cominciare a farli comodamente anche in casa. Gli esercizi che vedremo oggi sono in qualche modo una sorta di rieducazione posturale. Utili per aumentare la flessibilità della colonna vertebrale e non richiedono particolari attrezzature. Basterà sdraiarsi con la schiena a terra, con le gambe unite, sollevate e poggiate a ridosso del muro. Braccia aperte in modo da formare una sorta di croce con il corpo. A questo punto, muoviamo i piedi, alternando punta e tacco, con i talloni uniti. Ripetiamo per circa 10 movimenti e riposiamo 30 secondi. Poi, sempre rimanendo nella stessa posizione, pieghiamo le gambe e abbracciamo le ginocchia. A questo punto, dondoliamo sempre rimanendo con il sedere poggiato al muro.

Per finire, allarghiamo le gambe all’altezza delle spalle, pieghiamole poggiando i piedi sul muro. Ci distanziamo leggermente dal muro in modo da formare un angolo retto con le ginocchia. Braccia lungo i fianchi, leggermente divaricate e spingiamo con i piedi verso il muro. Solleviamo così il bacino e riportiamolo a terra. E piano piano saliamo sul muro, andando a cambiare l’angolo delle ginocchia. Quindi, oltre che allenare pancia e braccia, facciamo attenzione sempre a non sovraccaricare la schiena e facciamo degli esercizi utili a stirarla e rinforzarla. Soprattutto se già abbiamo dei dolori lombari è bene controllare che la postura sia corretta. Così potremo fare anche i nostri esercizi contro le braccia flaccide in casa senza rischiare di provocarci ulteriori dolori.

