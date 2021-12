I pantaloni o calzoni sono amatissimi dalle donne. Largamente utilizzati a tutte le età, rappresentano il capo d’abbigliamento probabilmente più utilizzato in assoluto. Inoltre, i pantaloni da donna hanno una storia antichissima. Sembrerebbe, infatti, che le prime donne ad indossarli furono viste in Persia. In Europa, invece, divennero famosi dopo il XX secolo.

Non tutti sanno che, un tempo, portare i pantaloni era proibito al genere femminile. Fortunatamente, con il passare degli anni, invece, questi comodissimi indumenti hanno conquistato un ruolo eccezionale anche nel guardaroba di tutti noi.

Ovviamente, non tutti i pantaloni sono uguali e oggigiorno bisogna solamente capire quale modello è più giusto per valorizzare in nostro fisico.

Consigli di stile e modelli di tendenza quest’inverno, ideali anche per le over 50 e 60

Larghi, stretti o elasticizzati, i pantaloni di moda quest’anno sono davvero tantissimi. Sicuramente buona vestibilità e comodità sono i due elementi che più caratterizzano i modelli attualmente proposti dalle case di produzione.

Ad esempio, questi questi jeans sono di moda quest’inverno, comodi e glamour sono consigliatissimi anche dopo gli “anta”.

Sicuramente, per l’autunno-inverno 2021 e 2022 non solo l’abbigliamento ma anche le calzature hanno la loro importanza. Con l’abbassamento delle temperature proteggersi dal freddo è indispensabile. Ecco, dunque, 3 trucchetti furbi per tenere i piedi caldi nelle scarpe e sentirsi subito meglio anche nelle giornate più umide e fredde.

Dopo qualche consiglio, ecco perché sono questi i pantaloni perfetti per le over 50 e 60 che valorizzano ogni fisico con comodità ed eleganza

Spazio ai modelli ampi e morbidi. Tra le donne over 50 e 60 stanno spopolando pantaloni dal taglio maschile e le forme comode.

Ovviamente, ogni pantalone dovrà fare i conti con una diversa fisicità. Dunque, ecco quali sono i modelli più gettonati e che hanno una vestibilità migliore.

Per i fisici minuti, il modello skinny a vita alta è molto utile per avvolgere le forme e porre l’attenzione sul punto vita. Perfetti con un tacco alto o moderato ma anche abbinati con gli stivali.

Chi non ama i tacchi può optare per gli intramontabili pantaloni a sigaretta a vita media. Attenzione, però, perché questo modello non valorizza chi ha le gambe muscolose o con qualche chiletto in più. Non è adatto neanche per chi si classificherebbe nella sezione delle fisicità a mela.

Il modello Capri non passa mai di moda e con la loro vita medio-alta riescono a slanciare anche senza calzature con i tacchi. Anche per questo modello, però, è sconsigliato l’uso alle donne cosiddette “mela”, quindi con qualche chiletto sulla zona addominale.

Per chi non ha gambe più robuste, arrivano i “bootcut”, pantaloni che scendono diritti e morbidi. L’orlo è più lungo e stanno bene con quasi tutte le calzature, con e senza tacco.

Infine, proponiamo i “flared”, ovvero i pantaloni cosiddetti scampanati o a zampa. Tra i più amati per le over 50. Bellissimi indossati con un tacco medio-alto, si possono abbinare anche con tronchetti o addirittura sneakers. Quindi, sono questi i pantaloni perfetti per le over 50 e 60 che valorizzano ogni fisico con comodità ed eleganza.