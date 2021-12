Se “la ruota gira per tutti”, allora sta girando a favore dei segni zodiacali protagonisti dell’oroscopo di ProiezionidiBorsa di oggi. Dopo discussioni, tensioni e sofferenze è arrivato finalmente il momento di sorridere e di lasciarsi alle spalle i momenti spiacevoli.

Facciamo spazio alla fortuna e lasciamo andare i brutti ricordi. Che siano solo un ricordo! Avevamo già anticipato che per alcuni segni zodiacali il mese di dicembre non sarebbe stato tanto clemente. Sarà una fine dell’anno disastrosa per questi 3 segni zodiacali che però avranno una rivincita in amore e fortuna nel 2022. E come promesso, alcuni segni già a partire da gennaio vivranno intensamente dei momenti unici. Curiosi di scoprire quali sono?

I segni zodiacali baciati dalla fortuna

Una cascata di soldi e tanta fortuna finalmente travolgeranno questi 3 segni zodiacali a gennaio. Iniziamo con il Cancro, le cui peculiarità sono il romanticismo e l’amore a 360° gradi. I nati sotto il segno del Cancro sono così innamorati dell’idea dell’amore che farebbero proprio di tutto. E sono anche particolarmente legati alla famiglia. Visto che siamo nel periodo più bello che ci sia, il Natale, ecco cosa regalare al partner e agli amici in base al segno zodiacale. Inoltre, i nati sotto il segno staranno urlando dalla gioia in questo periodo, non soltanto perché Natale è famiglia ma perché le stelle stanno girando a loro favore.

Infatti, transiterà nel segno Giove, il pianeta simbolo della fortuna e della prosperità economica. Gennaio sarà molto vantaggioso per chi si aspetta un aumento o una promozione sul lavoro. Potrebbero esserci anche delle proposte molto allettanti e chi ha dei progetti, non solo lavorativi, vedrà dei benefici e dei risvolti positivi.

Passiamo al Leone, le cui caratteristiche sono la forza e l’intraprendenza. E queste peculiarità saranno l’arma vincente per trascorrere un gennaio all’insegna della fortuna. Infatti, le stelle suggeriscono che il primo mese dell’anno porterà molti successi dovuti all’impegno e alla determinazione che il Leone mette in tutto e per tutto. In aggiunta, Giove prenderà il Leone per mano e lo condurrà verso nuove esperienze tanto vantaggiose quanto fortunate, che potrebbero svoltare la vita.

Una cascata di soldi e tanta fortuna finalmente travolgeranno questi 3 segni zodiacali a gennaio

Ultimo segno che analizzeremo è il Pesci per cui, come già avevamo anticipato, oltre ai Pesci il 2022 sarà l’anno della svolta anche per questi 3 segni zodiacali baciati dalla fortuna. Segno caratterizzato da creatività e genialità, e saranno proprio queste a fare la differenza in ambito lavorativo, anche perché Giove sarà sempre presente come pianeta in transito. Non solo sul lavoro ma anche in amore, le cose andranno alla grande. Insomma tante opportunità da prendere al volo per questi 3 segni zodiacali!