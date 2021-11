É bastato l’arrivo dei primi freddi per far ricordare a molti cosa si prova ad avere i piedi come due ghiaccioli.

Una condizione decisamente fastidiosa che, molto spesso, è frutto delle temperature più rigide dell’ambiente circostante, associate anche a calzature poco adatte. Talvolta, questo disturbo è legato anche ad altre problematiche. Il fenomeno dei piedi freddi, infatti, può manifestarsi anche a causa di una scarsa circolazione del sangue. Oppure come conseguenza del diabete, del malfunzionamento della tiroide o di altro. Dunque, se il problema persiste è buona norma consultare un medico specialista.

Nella maggior parte dei casi, possiamo sintetizzare dicendo che i piedi freddi sono il simbolo dei più freddolosi.

Per non avere più paura del freddo esistono diversi escamotage pratici e veloci. Di seguito, mostreremo 3 trucchetti furbi per tenere i piedi caldi nelle scarpe e sentirsi subito meglio anche nelle giornate più umide e fredde.

Oltre al movimento fisico che costituisce sempre un alleato importante per sconfiggere i piedi freddi, ci sono diverse valutazioni da fare.

La prima, ovviamente, riguarda le scarpe utilizzate. Da evitare calzature con inserti in cotone che si bagnano facilmente e non trattengono il calore. Da esaminare bene anche le classiche scarpe da passaggio e addirittura molti stivali invernali. Tantissimi, infatti, sono i modelli di stivali chiamati “invernali”, ma che a causa di una scarsa qualità mantengono i piedi umidicci e per niente caldi.

Il materiale da preferire è quello cosiddetto “tecnico”, indicato per combattere il freddo. Vanno benissimo anche scarpe che contengono lana merino che dovrebbe assorbire l’acqua e mantenere il piede asciutto.

Oltre a questi due consigli, possiamo sfruttare qualche piccolo trucchetto veloce.

La tecnica del doppio calzino, ad esempio, è una risorsa preziosa che in molti sottovalutano. Difatti, molto spesso è più utile indossare un doppio paio di calzini che averne solo uno. Attenzione, però, a non scegliere modelli troppo stretti, potrebbero impedire la giusta circolazione.

Se da un lato indossare il “doppio calzino” ci aiuta a tenere più caldo il piede nelle scarpe, dall’altro il segreto sta sempre nel materiale di cui sono fatti i calzini.

Difatti, pensare che i calzini spessi apportino più calore al piede è un falso mito molto diffuso. Materiali troppo ingombranti possono comprimere il piede nella scarpa e diminuire la mobilità delle dita, riducendo anche la circolazione. Come per le calzature, anche per i calzini esistono dei materiali adatti per l’inverno.

Infine, molto utili sono le solette termiche. Grazie ad un sistema innovativo ricaricabile e con batteria al litio sarà possibile regolare la temperatura all’interno delle scarpe.