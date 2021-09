Quando si parla di moda, di glamour ma anche di praticità e comodità, ecco comparire i jeans.

Un successo planetario di un capo d’abbigliamento che ha accompagnato intere generazioni. Le fashion addicted lo chiamano il “must have” da avere sempre a portata di mano e con il quale si possono creare abbinamenti casual, sportivo o addirittura eleganti.

Insomma, il famosissimo jeans non può mancare neanche per quest’autunno-inverno 2021 e 2022.

Prima di capire quale tipologia di jeans sarà di tendenza nei prossimi mesi, è giusto sottolineare che si può indossare a tutte le età. Con il passare del tempo, infatti, si tende ad abbandonare questo capo per modelli più morbidi e scivolati.

Tuttavia, è proprio la moda degli ultimi anni che ha sdoganato il concetto del “il jeans sta bene ai giovani”. Con pochi e semplici accorgimenti si potrà valorizzare la figura e indossare alla perfezione qualsiasi capo in jeans.

Ad esempio, ecco 3 semplici trucchi che nessuno o quasi conosce per scegliere jeans perfetti e sembrare più magri.

Attenzione anche a questi errori da evitare, assolutamente, per indossare i jeans e sentirsi sempre impeccabili, anche dopo gli “anta”.

A questo punto, siamo pronti per scoprire quali sono le ultime novità del settore della jeanseria.

Questi jeans sono di moda quest’inverno, comodi e glamour sono consigliatissimi anche dopo gli “anta”

Anche quest’anno la parola d’ordine è comodità. I pantaloni proposti per quest’autunno-inverno sono larghi e pratici ma valorizzano comunque la fisicità.

Dopo il successo dell’anno scorso, eccoli tornare nuovamente negli nostri armadi. Stanno benissimo anche a chi non ama forme strizzate e tessuti aderenti sulla pelle. Indossati con delle semplici sneakers o con dei tacchi, questi particolari pantaloni sono a vita alta ma non stringono sui fianchi. Le gambe, poi, sono libere di muoversi senza difficoltà. Inoltre, sono adatti per chi ha il fisico cosiddetto a “mela”, perché la vita alta nasconderà le rotondità della pancia e sono ottimi anche per chi ha un fisico a “pera”, poiché i fianchi saranno nascosti dalle ampiezze e la vita alta renderà più armonica la figura.

Questi jeans lasciano intravedere la caviglia e le scarpe. Altro modello molto gettonato, sempre largo ma con una forma leggermente a uovo, è quello che segue il “mom style”. Un jeans che scende più stretto sulle caviglie. Abbinati con una camicia o con un capo più strutturato con le spalline, come una giacca, questi jeans sono un vero asso nella manica anche per chi non è più giovanissima. Dunque, attenzione, perché questi jeans sono di moda quest’inverno, comodi e glamour sono consigliatissimi anche dopo gli “anta”.