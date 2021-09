Partito ufficialmente da qualche giorno, l’autunno comincia già a regalare i primi cambi di temperature e i suoi primi freddi.

La Natura si tinge di nuance calde e avvolgenti. E noi, pian piano cominciamo a spolverare e a tirare fuori dall’armadio quei capi d’abbigliamento più coprenti e caldi.

Tutto o quasi, dunque, è ormai pronto per accogliere quest’autunno 2021 fatto di nuovi impegni, buoni propositi e progetti da realizzare.

Riposti i costumi e gli abitini estivi, è giunto il momento di capire cosa indossare nelle prossime settimane per sfoggiare un look glamour e comodo allo stesso tempo. Inoltre, inaugurare la stagione autunnale con uno stile rinnovato e un guardaroba rivisitato e migliorato è l’ideale per partire con il piede giusto.

Ultime tendenze

Puntuale come un orologio svizzero, le case di moda hanno mostrato tutte le tendenze del momento e sono già moltissime le “fashion addicted” che si stanno adoperando per acquistare capi d’abbigliamento all’ultima moda.

La mission di moltissime case di produzione, però, è quello di creare modelli che possano piacere a tutte le donne. Dalle nuove generazioni alle donne non più giovanissime.

Un’operazione che sembra portare già i suoi primi frutti. Ecco, ad esempio, 3 abbinamenti che stanno spopolando quest’autunno e che ringiovaniscono il look anche dopo i 50 anni.

Imperdibili, invece, questi jeans comodi e glamour che sono consigliatissimi anche dopo gli “anta”.

Insomma, la moda unisce intorno a sé la diversità di tante donne, accomunate da un unico desiderio: sentirsi bene esprimendo la propria personalità anche attraverso l’abbigliamento. Dunque, per vestirsi bene e sentirsi a proprio agio basta veramente poco al giorno d’oggi.

Quest’oggi, cercheremo di capire come vestirsi bene anche a 50 anni con questi pantaloni amatissimi e 4 semplici trucchetti.

In particolar modo ci dedicheremo ad un modello apprezzatissimo dalle donne e che sta bene praticamente a tutte. Inoltre, cercheremo di capire quali scarpe abbinare per migliorare l’outfit.

A tal proposito, occhio a queste scarpe senza tacco che sono di moda quest’autunno e vanno benissimo anche per le over 50.

Come vestirsi bene anche a 50 anni con questi pantaloni amatissimi e 4 semplici trucchetti

Non passano di moda, sono eleganti e nascondono strategicamente qualche chilo di troppo. I pantaloni a palazzo sono perfetti a tutte le età.

Ecco velocemente 4 abbinamenti da replicare per essere impeccabili in poche mosse.

Le linee classiche e pulite del modello a palazzo lo rendono un capo versatile e che si declina facilmente.

Per slanciare la figura ma senza indossare i tacchi, la combo perfetta è quella del pantalone a palazzo a vita alta e un bel paio di ballerine. Attenzione solamente all’orlo dei pantaloni che deve coprire le caviglie.

I mocassini con plateau sono l’ultima tendenza per l’autunno-inverno 2021 e 2022. Dunque, per un look casual ma anche elegante, il binomio mocassini e pantaloni palazzo è un passe-partout. Attenzione, però, a non esagerare con i colori o le stampe. Le scarpe sono già protagoniste dell’outfit, per cui è meglio preferire pantaloni a tinta unita.

Per chi ama i pantaloni culottes, ovvero i modelli che arrivano a metà polpaccio, si consiglia l’abbinamento con le mules. Per chi non le conoscesse le mules sono scarpe “ciabatta” molto amate dallo star system e che lasciano i talloni scoperti.

Infine, l’ultimo abbinamento prevede pantaloni a palazzo e stivaletti, per un look più deciso ma ugualmente comodo e pratico.