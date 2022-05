Finalmente possiamo goderci la bella stagione in giardino osservando gli splendidi fiori che ci donano tutto il loro splendore proprio in questo periodo. Dalle nobili rose fino ai fiorellini più umili, come margherite e denti di leone, la bella stagione sa incantarci con corolle di tutti i colori. Nelle nostre zone, però, a differenza di quelle tropicali, i fiori tendono ad assumere dimensioni molto contenute. Sono poche le eccezioni a questa regola. Ma esiste un fiore che possiamo coltivare con estrema facilità che può venire alto fino a due metri e con un’infiorescenza grande come un piatto da portata. Vediamo di che cosa si tratta.

La sua corolla è grande come un piatto da portata

Ma di che fiore stiamo parlando? Semplice: si tratta del girasole gigante. Il girasole è certamente uno dei fiori più amati e ne esistono moltissime varietà. Ma poche sono più spettacolari del girasole gigante. Questo tipo di girasole può crescere fino a due metri e il suo stelo diventa legnoso come una canna. Per non parlare della splendida corolla, veramente gigantesca, che farà un figurone nel nostro giardino. Ma come possiamo creare le condizioni ideali per ospitare questo gigante nel nostro giardino?

Sono questi i fiori più grandi e spettacolari per il giardino, ecco come farli venire alti due metri senza sforzo

Il girasole gigante è molto semplice da coltivare. Sta meglio in terra piena, ma si può piantare anche in vaso. Dobbiamo soltanto seguire alcune accortezze. La prima e più importante regola è quella di piantarlo in pieno sole. Se abbiamo parti in ombra del giardino, è meglio dedicare queste zone ad altre piante, e mettere il girasole nel punto più soleggiato di tutti. In secondo luogo, dobbiamo avere cura di distanziare le piantine di almeno 50 cm tra loro, tenendo presente che diventeranno molto grandi.

Utilizziamo dei sostegni, il fiore è talmente pesante che può spezzare il fusto

I periodi più delicati durante la crescita del girasole gigante sono due: quando comincia a mettere le prime foglioline fa gola alle lumache e alle chiocciole, quindi usiamo dei metodi naturali per combattere i nemici dell’orto. Il secondo momento critico è quando il girasole fiorisce. Spesso la corolla è talmente pesante che rischia di piegare o addirittura spezzare il fusto. Piantiamo un bastone a cui legare saldamente il fusto per evitare che si spezzi. I girasoli giganti faranno un figurone nel nostro giardino. Sono questi i fiori più grandi e spettacolari che possiamo coltivare.

