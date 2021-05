Coltivare un orto è una delle attività che ci può dare più soddisfazione in assoluto. Non c’è niente di meglio che consumare i prodotti che abbiamo coltivato con le nostre mani, dalle verdure, alle erbe aromatiche, alla frutta. Ma per diventare un buon ortolano occorre conoscere alcuni trucchi del mestiere, primo fra tutti in quale parte dell’orto seminare le piante.

In particolare, è difficile far crescere le nostre verdure nella sezione di orto più ombreggiata, in quanto la maggior parte delle piante hanno bisogno di molte ore di sole per portare frutto.

Ma niente paura, non dobbiamo rassegnarci a lasciar crescere le erbacce nella parte di orto più in ombra. Ci sono alcune piante che non hanno bisogno di molto sole e si accontenteranno di una collocazione più modesta. Ecco quali piante coltivare se abbiamo una parte di orto ombreggiata che riceve poco sole per un raccolto eccezionale.

Piantiamo carote, aglio, cipolla, lattuga, spinaci e verdure a foglia verde

Se abbiamo una parte di orto che è in ombra per la maggior parte della giornata non disperiamo: ecco quali piante coltivare se abbiamo una parte di orto ombreggiata che riceve poco sole per un raccolto eccezionale. Ad esempio: aglio, cipolla, porro e scalogno tollerano bene anche terreni con poco sole, e potremo relegarli nell’angolino più remoto dell’orto senza che ne soffrano. Anche carote e finocchi staranno bene all’ombra.

Quasi tutte le verdure a foglia verde tollerano bene anche un terreno ombreggiato per la maggior parte della giornata. Possiamo piantare in ombra: lattuga, spinaci, coste, cavoli e piante simili. Ma questo non vuol dire che non dobbiamo prestare particolare attenzione all’angolo più ombreggiato dell’orto.

Attenzione a umidità e parassiti

Facciamo attenzione a non bagnare troppo il lato più ombreggiato dell’orto, e controlliamo spesso il grado di umidità del terreno. Come molti sanno, la maggior parte dei parassiti dell’orto ama i terreni ombreggiati, come le chiocciole, le lumache, i bruchi e altri parassiti. Vigiliamo quindi attentamente anche sulla parte di orto più ombreggiata.

Approfondimento

Per aiutarci nella lotta contro i parassiti possiamo utilizzare uno splendido fiore, da piantare in mezzo alle verdure. Si tratta del tagete, un fiore che uccide i parassiti dell’orto.