Parte oggi e ne avremo fino al prossimo 28 maggio. Il Festival di Cannes anima la più elegante delle località della Costa Azzurra con il talento di attori e registi provenienti da ogni dove. È la 75esima edizione per la kermesse che presenta un calendario fitto per quasi dieci giorni consecutivi. Nella giuria compare anche l’Italia con Valeria Golino che presiede la sezione «Un Certain Reguard» e Jasmine Trinca che debutta come regista.

Tra Covid e guerra

Il Festival di Cannes alza il sipario dopo due anni di stallo per la pandemia da Covid e le relative restrizioni. La manifestazione è assente nel 2020 e nel 2021 c’è un grosso ridimensionamento. Quella in corso è la prima con un rinnovato clima di distensione. Almeno rispetto alla pandemia. Rispetto allo scenario internazionale che è di forte tensione, ci sarà il documentario «Mariupol 2» del regista Mantas Kvedaravicius. L’artista è morto meno di un mese fa a causa di un razzo in Ucraina. Ci sarà anche il film di un dissidente russo, realizzato prima delle sanzioni. Non ci saranno invece funzionari russi, enti governativi o giornalisti dell’ex Unione Sovietica. La manifestazione, dunque, non trascende da quel che accade intorno e supporta l’Ucraina.

Il Festival di Cannes alza il sipario, gli italiani in gara e l’attesa per Tom Cruise e Tom Hanks

Diversi gli italiani presenti. Mario Martone con il suo «Nostalgia» corre per la Palma d’Oro. Ancora Valeria Bruno Tedeschi con un film di produzione francese, «Les Amandiers». Per la sezione Cannes Première, in gara Marco Bellocchio con «Eterno Notte». Ancora Pietro Marcello che porta «L’envol» e Alice Rohrwacher, invece, presenterà il cortometraggio «Le pupille». Tra le numerose star di Hollywood c’è molta attesa per i due Tom. Il grande Cruise sarà presente con il film fuori concorso «Top Gun Maverick» mentre Tom Hanks porta il moovie «Elvis». Il film dedicato al celebre Presley vede anche la partecipazione dei Maneskin nella colonna sonora. E l’attesa cresce per uno degli appuntamenti di punta del cinema internazionale. Alla ricerca del meglio vestito alla pellicola di maggior rilievo e qualità.

