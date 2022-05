Gli ultimi numeri della Gazzetta Ufficiale (G.U.) si sono rivelati ricchi di opportunità di lavoro nel pubblico impiego, sia di date d’esame relativi a quelli già banditi. In questa sede ci concentreremo sui diari delle prove riguardanti alcune selezioni seguite da migliaia di canditati.

La conferma INPS delle date della prova scritta

Spulciando la sezione dei diari delle prove d’esame della G.U. n. 37 del 10 maggio troviamo un primo avviso riguardante l’INPS. Il concorso in questione riguarda la selezione di 15 professionisti dell’area legale, avvocato I livello, a tempo indeterminato. L’Ente di Previdenza pubblicò questo bando sulla Gazzetta n. 93 del 27 novembre 2020.

Ora, l’INPS conferma queste prove scritte del concorso per avvocati per il 19 e il 20 maggio 2022. Inoltre restano immutate le altre indicazioni fornite dall’Ente sulla G.U. n. 32 del 22 aprile 2022. L’unica parziale rettifica è che non è necessario presentare la Certificazione verde al momento dell’ingresso nell’area concorsuale.

Il candidato impedito a presentarsi nella mattina del 18 maggio (dalle 9 alle 12) potrà consegnare i testi di consultazione tramite un delegato. Nella delega andranno riportati i dati anagrafici di delegante e delegato, oltre alla copia dei rispettivi documenti di identità. Inoltre, tutti i dettagli dei testi che si depositano per la consultazione.

L’INPS conferma queste prove scritte del concorso per avvocati e il Ministero dell’Interno pubblica le date della prova preselettiva per 300 unità

Sempre sulla G.U. n. 37 del 10 maggio incontriamo il diario della prova preselettiva del concorso per 300 Vigili del Fuoco. Il Ministero dell’Interno ha pubblicato questo bando nella G.U. n. 15 del 25 febbraio 2022.

La prova preselettiva si terrà in remoto dall’8 al 14 giugno, su più turni giornalieri. Per conoscere il giorno e l’ora di convocazione, ciascun candidato dovrà collegarsi alla propria pagina personale (“Portale dei concorsi”). In particolare, la mancata connessione dovuta a problemi tecnici andrà segnalata subito all’indirizzo apposito.

Manco a dirlo, andrà dettagliata la natura tecnica del problema e fornito un recapito telefonico per l’eventuale contatto. La relativa assistenza sarà attivata a partire dall’ora indicata per la convocazione.

Il punteggio attribuito alle risposte

Il candidato non collegato al giorno e ora prevista sarà considerato assente e quindi come rinunciatario alla selezione. Stessa sorte è prevista in caso di configurazione non corretta della postazione e/o perdita di connessione durante la prova. Deve però trattarsi di una connessione saltata per scelta personale e non per motivi terzi non legati alla volontà del candidato (eventualmente documentabili).

La prova preselettiva durerà 40 minuti e prevede la risoluzione di 40 test a risposta multipla, con 3 opzioni di risposta cadauna. La griglia dei punteggi attribuiti è la seguente:

+1 punto alla risposta esatta;

0 punti alla mancata risposta;

– 0,33 punti alla risposta errata.

