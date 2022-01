In inverno è più difficile trovare fiori sui balconi a causa del freddo. Alcune specie, però, sbocciano in questo periodo. Non è impossibile perciò poter dare colore a terrazze e balconi e provare a dare loro un po’ di allegria. Basta sapere che sono questi i coloratissimi fiori d’inverno che con ciclamini e viole faranno sbocciare un sorriso sui nostri balconi d’inverno.

Ogni stagione nasce con le sue caratteristiche e l’inverno non sembra proprio la stagione della fioritura. Al contrario la maggior parte degli alberi in autunno comincia a perdere le foglie, per ritrovarsi in inverno senza. Inizia così quel periodo di dormienza in cui la natura si riposa, ma non tutta.

Per quanto possa sembrarci strano, ci sono dei fiori che attendono proprio l’inverno per sbocciare. In questo periodo possiamo trovare anche ai bordi delle strade di campagna e collinari i ciclamini e le violette del pensiero, oltre che a un po’ di borragine.

Altre piante possiamo cercarle anche nei vivai e nei garden center per dei buoni consigli. Non bisogna così rinunciare a togliere dai nostri balconi quell’aria di tristezza per inondarli di colore ed ottimismo.

Quando si sistemano i fiori invernali su terrazze e balconi, è importante creare uno spazio dove metterli tutti insieme. In questo modo riescono meglio a sopportare i rigori invernali.

Un altro aspetto da tener presente è il fattore colore. In un centro fornito possiamo scegliere tra tante varietà di fiori invernali, da poter colorare il balcone come vogliamo. Un elemento da non trascurare, proprio per poter creare dei bei giochi cromatici.

La combinazione ideale è quella di sistemare in vaso non solo fiori ma anche degli steli verdi. Tra questi troviamo la cineraria, la salvia, l’erba di san Lorenzo, la santolina che è aromatica, la lavanda e l’edera.

Tra i fiori irrinunciabili ci sono i ciclamini, che hanno il vantaggio di essere abbastanza resistenti e di durare a lungo. Noti per il loro colore violaceo, tuttavia acquistano anche bellissime sfumature di bianco e di rosa.

Anche le primule sono abbastanza resistenti e per di più, con le tecniche di floricultura, si trovano anch’esse con colori diversi. Nelle zone meno fredde possiamo trovare i ranuncoli, con una varietà incredibile di colori. Affianchiamo a questi anche l’erica.

Vasi grandi e drenati

Possiamo comporre queste piante in vaso scegliendo quelle da mettere insieme. Bisogna sistemare uno strato drenante di argilla espansa nella parte bassa del vaso. È importante garantire alle piante nel periodo invernale che l’acqua in eccesso possa defluire senza problemi, evitando ristagni.

Con questi semplici consigli i nostri balconi saranno più vivi che mai.

