I capelli sono motivo di vanto per molte donne e un modo per sfoggiare il proprio fascino esteriore. Curarli è una prerogativa per mantenerli forti e lucenti, ma è importante anche saperci giocare. Non aspettiamo a chiedere al parrucchiere questi tagli alla moda perfetti anche per le over 50.

Chi ama l’effetto mosso ma non ha tempo né soldi da spendere ogni qualvolta in negozio, può realizzarlo anche da casa. Il metodo è semplicissimo. Tutto ciò che ci serve lo abbiamo già a disposizione nel nostro armadietto: spazzola, phon e piastra.

Vediamo allora come realizzare una chioma mossa da fare invidia alle amiche con pochi e semplici consigli per la messa in piega casalinga.

Per capelli mossi semplicemente perfetti anche a casa proviamo questi infallibili trucchi con spazzola, piastra e phon

Per il primo metodo avremo semplicemente bisogno della nostra piastra di fiducia. Prima di procedere, è importante assicurarsi che la chioma sia completamente asciutta. Iniziamo applicando un termoprotettore che salvaguardi la salute dei capelli dal calore della piastra.

Procediamo suddividendo la chioma in tante ciocche. Ne infiliamo una per volta nella piastra, che inizieremo a ruotare all’esterno cominciando da metà ciocca. Aspettiamo che i capelli si raffreddino, poi possiamo riaprire con calma i ciuffetti utilizzando le mani.

Il secondo metodo

Il prossimo sistema è molto simile al primo, solo che metteremo da parte la piastra per fare spazio a spazzola e phon. A capelli asciutti, dividiamo la chioma in tre parti, due laterali e una posteriore.

A questo punto avvolgiamo una per una le ciocche attorno alla spazzola, che dovrebbe essere preferibilmente di forma rotonda. Le scaldiamo con il phon, quindi ridistendiamo i ciuffi delicatamente creando l’effetto mosso desiderato.

Se vogliamo maggior precisione, potremmo nuovamente attorcigliare i ciuffetti con le dita e chiuderli con delle mollette sotto la nuca. Ci basterà attendere pochi minuti, prima di liberare definitivamente le ciocche e muoverle con le mani.

Per capelli mossi semplicemente perfetti anche a casa, dunque, proviamo questi infallibili trucchi con spazzola, piastra e phon.

Consigli per mantenere l’effetto ondulato

I capelli mossi sono comodissimi in ogni situazione, ma una volta ottenuti dovremmo sapere come gestirli. Come punto di partenza è importante non affidarsi a prodotti casuali. Scegliamo uno shampoo specifico, magari coordinato al giusto balsamo post doccia.

Asciughiamo la chioma limitandoci a tamponarla, senza mai sfregare con veemenza.

Quando usiamo il phon impostiamo una temperatura media, mai elevata. Teniamolo a distanza di sicurezza dai capelli e incliniamo la testa durante l’asciugatura.

