È sempre la stessa storia, armadi pieni di vestiti e mai nulla da mettere. Capi su capi appesi, ma che non vediamo bene abbinati insieme e lasciamo nell’armadio. Purtroppo sarà capitato a tante di ritrovarsi senza idee davanti all’armadio e optare sempre per i soliti capi. O magari precipitarsi in negozio ad acquistare cose all’ultimo momento per poi metterle solo una volta. Per ovviare a questo problema è bene organizzare il proprio armadio in modo da avere sempre qualche capo base. In questo modo si può far ruotare il look su uno o due capi evergreen, senza darsi allo shopping compulsivo.

Sono questi i capi basici da avere sempre nell’armadio e da abbinare in mille modi per essere sempre alla moda

Abbiamo già visto che la magliettina bianca, la t-shirt classica, è tornata prepotentemente di moda. Sia bianca classica, ma anche con stampe più vintage che ricordano un po’ gli anni ‘80. È proprio la rivincita dei capi più basici che finora abbiamo sempre un po’ bistrattato. Eppure, investire in capi più classici ma di qualità è sempre una buona idea. Questo perché abbinando anche solo uno di questi capi potremo sempre creare un outfit incredibile. E rispondere all’eterna domanda che si pongono tutte le donne, “oggi che mi metto”?

Perfetti per ogni look

In bianco e in nero, ma anche color nude, se questa tonalità si abbina bene alla nostra carnagione. È vero che la tendenza di questa primavera estate è il colore, ma non solo il color block. Va benissimo abbinare un pantalone rosa shocking con altri capi dello stesso punto di colore. Ma meglio non esagerare e risultare troppo eccentrici o eccessivi. Quindi ok al completo monocolore super acceso, ma sotto mettiamo una magliettina bianca o nera. Ma quindi ogni modello va preso in bianco e nero? Non per forza, possiamo alternare i vari capi per non affollare troppo l’armadio. Ma in vista dell’estate prendiamo almeno una maglietta a maniche corte bianca e una nera. Lo stesso per un top corto con le bretelline più o meno larghe, a seconda dei gusti. Pantaloni e jeans di due tonalità e assolutamente un pantalone sartoriale, fanno sempre comodo.

Capi di buona qualità

Scegliamo i capi di buona qualità, perché dovranno durarci a lungo e dovremo sfruttarli per tanti abbinamenti. Quindi va benissimo spendere qualcosa in più se è sinonimo di qualità, ma attenzione alle etichette. Scegliamo t-shirt in cotone che si rovineranno meno, anche di brand meno costosi. Controlliamo al tatto la consistenza del tessuto, perché a volte anche maglie costosissime poi sono semplicemente in tessuto sintetico. Quindi, sono questi i capi basici da avere sempre nell’armadio per creare sempre look diversi. Possiamo abbinarli davvero a qualsiasi cosa e rendere l’outfit più elegante o più sportivo. Più eleganti con una scarpa con il tacco piramidale, un pantalone nero e una t-shirt bianca. Mentre più casual con una sneakers e un blazer taglio maschile super colorato.

