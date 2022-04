Le temperature sono finalmente in rialzo e l’estate ci sembra sempre più vicina. Abbiamo abbandonato i capi più pesanti come giubbotti e maglioni e ci sentiamo più libere. Basta con indumenti ingombranti che ci impedivano di muoverci in tranquillità. Possiamo finalmente fare il cambio di stagione e tirare fuori le nostre camicette preferite. Leggere, svolazzanti e soprattutto fresche, per evitare di sudare sotto il sole caldo. Ma questo è il momento del ritorno di un grande classico, un capo prima considerato sportivo o troppo casual. Stiamo parlando delle magliettine in cotone, o le famose t-shirt.

Basico, vintage o firmato, tiriamo fuori dall’armadio questo capo pratico e di tendenza che sostituirà le solite camicette primaverili

Le classiche t-shirt, o maglie a mezza manica, nascono con uno scopo ben preciso, erano pensate come magliette della salute. La t-shirt viene poi utilizzata, oltre che come capo intimo, anche come maglia da lavoro. Un esempio, le divise dei marinai o degli operai già nel 1800. Solo dopo gli anni ’50 diventa un capo d’abbigliamento addirittura sexy, grazie a Marlon Brando e a James Dean.

La forma a “T” che sta bene su tutto

La t-shirt nasce come maglia a mezze maniche, taglio dritto e rigorosamente bianca. Ed è proprio lei che torna prepotentemente a dettare la moda contemporanea. L’unica modifica ammessa sono le stampe o i loghi delle case di moda più importanti e raffinate. Il bello di questa nuova tendenza è che possiamo andare a spulciare nell’armadio senza spendere un euro. Ne abbiamo sicuramente qualcuna già in casa, più il logo è vintage è più sarà alla moda. Perché non mettere la vecchia maglietta del nostro gruppo preferito di quando eravamo adolescenti? Quindi sì alla base bianca o nera, con loghi della Levi’s, personaggi come Topolino, band come i Nirvana. Ma anche t-shirt più provocatorie o particolari, magari anche divertenti.

Abbinarle non sarà un problema, perché stanno bene praticamente con qualsiasi look. Ma se vogliamo davvero essere alla moda, pantalone sartoriale, blazer taglio maschile e ai piedi le scarpe del momento. Non stiamo parlando delle platform o delle slingback, ma delle scarpe con il tacco piramidale. Ma anche sopra uno splendido skort, un pantagonna monocromo tanto di tendenza in questo momento. Oppure su una gonna in tulle e con delle sneakers ai piedi, con un bel giubbotto in pelle. Se ci preoccupa che faccia ancora freddo, sfruttiamo un coprispalle da nascondere sotto il blazer.

Se bianco e nero non fanno per noi

A questo punto possiamo sfruttare il trend del momento e osare con colori sgargianti. Viola, verde, blu elettrico sono solo alcuni tra cui scegliere. Ma evitiamo i colori pastello troppo chiari o le righe da marinaretto, che tendono ad allargare la figura. Insomma, basico, vintage o firmato, tiriamo fuori dall’armadio questo indumento che finora abbiamo considerato troppo sportivo. È proprio il momento della rivalsa delle t-shirt, in tutte le sue varianti.

