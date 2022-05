Chi ha la fortuna di essere ricco fa raramente delle scelte sbagliate. Soprattutto per quanto riguarda le vacanze, periodo dell’anno in cui tutte le persone vorrebbero solo riposarsi e vedere cose belle. In particolare, sappiamo bene che noi italiani amiamo il mare. Amiamo fare il bagno, amiamo prendere il sole e ci piace persino passeggiare la sera sulle sue rive.

Ecco, c’è un posto di lusso in cui possiamo fare tutte queste cose e, in più, vedere dei monumenti molto belli. Infatti, ecco il borgo dal mare cristallino dove i ricchi vanno in vacanza e che ci regala dei tramonti meravigliosi.

La baia francese

Per poterci regalare dei tramonti indimenticabili il borgo in questione deve essere orientato a ovest, proprio dove il sole tramonta. In particolare, parliamo del borgo di Arcachon che si trova nella Gironda francese.

A pochi chilometri da Bordeaux, città famosa per la produzione di vini la cui eccellenza la riconoscono tutti gli esperti, Arcachon è una delle mete del turismo ricco e nobile dei francesi. La scelta è ovvia, perché la città gode di un clima invidiabile tutto l’anno, grazie all’influenza positiva dell’oceano Atlantico e dalla presenza di terme nei paraggi del centro.

La fortuna della città che ha attirato moltissime persone a visitarla è proprio la sua duplice funzione di borgo sia per l’estate sia per l’inverno. Per l’estate infatti c’è il mare e durante l’inverno le persone si rilassano alle terme. Inoltre, i ricchi d’inverno a inizio novecento si cominciavano a divertire con il casinò che tutt’ora c’è sulla spiaggia. Tra l’altro, la costruzione è una vera e propria opera d’arte dato che si rifà all’Alhambra di Granada.

Il borgo dal mare cristallino dove i ricchi vanno in vacanza ha una baia davvero spettacolare e imperdibile

Altro luogo imperdibile della città è sicuramente la baia sull’oceano. Le passeggiate pomeridiane e serali sono la cosa ideale da fare per rilassarsi con tutta la famiglia, specialmente durante le ore del tramonto.

Invece, chi ama associare anche la cultura al mare non può perdersi la basilica di Notre Dame. Chiesa del sedicesimo secolo, la basilica è un atto di fede contro i naufragi e per augurare a tutti un buon viaggio in mare.

