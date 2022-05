La pizza è una meraviglia del genio umano. Meglio detto, del genio italiano che da sempre ha saputo creare il meglio con la scarsità. Facile costruire cattedrali di marmo avendo a disposizione tante risorse, più difficile invece preparare un piatto delizioso con dei prodotti del campo come il grano e i pomodori e un formaggio.

Esatto, è la pizza che racconta proprio lo spirito del nostro popolo e la possiamo preparare anche a casa. Certo, i maestri pizzaioli la sanno sicuramente fare meglio di noi, ma se riusciamo a evitare qualche errore possiamo sicuramente essere fieri di noi. Purtroppo, infatti, possiamo buttare via la pizza fatta in casa se aggiungiamo per errore un ingrediente importante al momento sbagliato.

Il sale al momento giusto

Chiarendo che è comunque meglio cuocere velocemente la pizza in un forno che ci permetta di raggiungere delle temperature alte in poco tempo, c’è soprattutto una cosa che dobbiamo evitare di fare.

L’errore in questione riguarda soprattutto le fasi inziali della nostra preparazione, quando prepariamo la pasta per la pizza. Abbiamo mescolato l’acqua e la farina e ci apprestiamo ora ad aggiungere il lievito. Lo aggiungiamo e poi in molti aggiungono anche il sale.

Tuttavia, questo si rivela essere un errore davvero grossolano perché la scienza ci spiega chiaramente quanto segue. Il sale con il lievito crea una reazione chimica che avrà effetti negativi. Infatti, porterà il lievito a perdere ogni capacità di far lievitare l’impasto. Di conseguenza la pasta della pizza sarà estremamente gommosa e dura. In termini tecnici, il sale è un inibitore del lievito.

Possiamo buttare via la pizza fatta in casa se aggiungiamo per errore questo ingrediente in preparazione

Se aggiungiamo il fatto che non disponiamo di un forno come in pizzeria, la pasta gommosa e dura si trasformerà in cottura o in un mattone o in una pasta con la consistenza tipica delle torte che non ci piacciono. Il sale, quindi, non va assolutamente aggiunto mentre stiamo impastando ma solo alla fine, quando la pasta si comincia a riposare.

Ricordiamo, inoltre, che la bevanda giusta da associare alla pizza non è la birra. Anche se siamo abituati a questo accoppiamento, ricordiamoci che è molto meglio associare questo fantastico vino.

Approfondimento

Ecco i 6 errori più comuni nel fare la pasta secondo un importante quotidiano